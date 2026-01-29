2026-01-29 11:39:02
Στην κορυφή της prime time ζώνης, το «UEFA Champions League: Άγιαξ – Ολυμπιακός» κατέγραψε 26,8%, δείχνοντας ότι το ποδόσφαιρο παραμένει απόλυτος μαγνήτης τηλεθεατών. Δυναμική παρουσία διατηρεί το «Το Σόι Σου. V (E)» με 17,9%, ενώ το «Ράδιο Αρβύλα» με 15,3% συνεχίζει να κρατά σταθερά υψηλά ποσοστά, χωρίς να αφήνει περιθώρια στον ανταγωνισμό.

Στη μεσαία κατηγορία, το «Το Σόι Σου. V (E)» 13,8%, το «MasterChef 10» 12,6%, το «Survivor» 9,9%, το «Τότε και Τώρα» 9,0% και το «Grand Hotel» 9,6% διατηρούν δυναμική παρουσία και επαφή με την κορυφή. Στα ίδια επίπεδα, η «Μία Κυρία στα Μπουζούκια» στον Alpha 7,3%, το «Τρελλαδικό Πολυτελείας» στον Alpha 6,4%, η «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» στο Star 6,4% και οι «Αδιάκριτες» 8,2% .

Πιο χαμηλά, τα Παιχνίδια Εκδίκησης (E) 5,5%, το «Το Παιδί» 3,4% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» 2,9% παραμένουν μακριά από τις υψηλές πτήσεις της prime time.



Πηγή: tvnea.com
