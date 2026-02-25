2026-02-25 09:49:48
Η βραδιά ανήκε ξεκάθαρα στο «UEFA Champions League: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός» (25,0%), που κατέγραψε σαρωτική επίδοση και άφησε πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη μάχη της μυθοπλασίας, το «Να Μ’ Αγαπάς» (18,1%) και ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» (17,4%) κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με μικρή μεταξύ τους διαφορά. Ισχυρή παρουσία είχε και το «Radio Arvyla» (14,9%), ενώ κοντά βρέθηκε το «MasterChef 10» (14,0%).

Πιο πίσω ακολούθησε το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» (11,2%), ενώ το «Grand Hotel» (8,3%) και ο «Μονομάχος» (6,5%) κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Την κατάταξη συμπλήρωσαν το «Γιατί ρε Πατέρα;» (5,2%), το «Το Παιδί» (2,9%), το «Real View» (2,0%) και το «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» (1,5%).

Late Night: Πρωτιά για «The 2Night Show», δυνατός και ο «Ο Δυναστείας»

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» (13,0%) κατέκτησε την πρώτη θέση, με τον «Ο Δυναστείας» (11,3%) να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση.

Το «Post Game» (10,2%) διατήρησε διψήφιο ποσοστό, ενώ το «Status Quo» (2,7%) κινήθηκε χαμηλότερα.



Πηγή: tvnea.com
Σύνθετες γλάστρες: Ο σωστός συνδυασμός φυτών
Σύνθετες γλάστρες: Ο σωστός συνδυασμός φυτών
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Prime Time: Απόλυτη κυριαρχία «Το Σόι Σου» - Late Night: Πρωτιά για «Στην Αγκαλιά του Φάνη»
Prime Time: Σαρωτική μπάλα Champions League - Late Night: Εκτόξευση για «Νύχτα Αποκαλύψεων μέχρι 25,7%
Απογευματινή Ζώνη: Κυριαρχία για το «Deal», δυνατή τριπλέτα στο κυνήγι
Prime Time: Πρωτιά για το «Να Μ’ Αγαπάς», σφιχτή μάχη στην κορυφή
Prime time σε φάση «restart»: Μαζικές ολοκληρώσεις σειρών και νέα στρατηγική για την επόμενη σεζόν
ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΗ “ΑΘΑΝΑΣΙΑ” ΣΤΑ social media ΜΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΤΗΣ Meta
Κυρανάκης: Την Τετάρτη βγαίνει στον αέρα το railway.gov.gr – Αλλάζουμε την κουλτούρα στον ΟΣΕ
Μου είπαν: Είσαι Τυφλός, Δεν Μπορείς να Σπουδάσεις Φυσική
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
«Κάμπινγκ»: Οι πρώτες εικόνες από τα παρασκήνια της νέας σειράς του MEGA
