Η βραδιά ανήκε ξεκάθαρα στο «UEFA Champions League: Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός» (25,0%), που κατέγραψε σαρωτική επίδοση και άφησε πολύ πίσω τον ανταγωνισμό.

Στη μάχη της μυθοπλασίας, το «Να Μ’ Αγαπάς» (18,1%) και ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» (17,4%) κινήθηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με μικρή μεταξύ τους διαφορά. Ισχυρή παρουσία είχε και το «Radio Arvyla» (14,9%), ενώ κοντά βρέθηκε το «MasterChef 10» (14,0%).

Πιο πίσω ακολούθησε το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» (11,2%), ενώ το «Grand Hotel» (8,3%) και ο «Μονομάχος» (6,5%) κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Την κατάταξη συμπλήρωσαν το «Γιατί ρε Πατέρα;» (5,2%), το «Το Παιδί» (2,9%), το «Real View» (2,0%) και το «Καλά Θα Πάει Κι Αυτό» (1,5%).

Late Night: Πρωτιά για «The 2Night Show», δυνατός και ο «Ο Δυναστείας»

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» (13,0%) κατέκτησε την πρώτη θέση, με τον «Ο Δυναστείας» (11,3%) να ακολουθεί σε κοντινή απόσταση.

Το «Post Game» (10,2%) διατήρησε διψήφιο ποσοστό, ενώ το «Status Quo» (2,7%) κινήθηκε χαμηλότερα.

Πηγή: tvnea.com