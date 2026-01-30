2026-01-30 10:24:28
Ισχυρό προβάδισμα κατέγραψε η prime time ζώνη, με το «Το Σόι σου VI» να κόβει πρώτο το νήμα σημειώνοντας 20,9%, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά ότι αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα και διαχρονικά χαρτιά της τηλεόρασης.

Δυναμική παρουσία είχε και το UEFA Europa League: Παναθηναϊκός – Ρόμα με 16,1% στον ΑΝΤ1, κρατώντας υψηλά τον πήχη του ανταγωνισμού και αποδεικνύοντας πως τα ευρωπαϊκά ματς παραμένουν σταθερός πόλος έλξης για το κοινό. Σε τροχιά διεκδίκησης κινήθηκαν ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 13,3% και το MasterChef 10 με 13,1%.

Στη μεσαία ζώνη βρέθηκαν το «Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος – Special (E)» με 9,5% και η ταινία «Μια Νύχτα Μόνο» με 8,7%, χωρίς όμως να απειλήσουν την κορυφή. Πιο χαμηλά κινήθηκαν τα «Στα Καλά Καθούμενα» (MEGA) με 6,6% και οι «Θεοί της Αιγύπτου» (ΣΚΑΪ) με 5,4%.

Στα χαμηλά της prime time περιορίστηκαν το Real View με 3,1%, το «Το Παιδί» με 2,0% και η εκπομπή «Στην Πίεση» με 1,7%, χωρίς να επηρεάσουν ουσιαστικά την κατανομή του κοινού.

Μετά τα μεσάνυχτα, η late night ζώνη παρουσίασε πιο ισορροπημένη εικόνα, με το The Football Show να προηγείται με 10,1%, δείχνοντας αντοχές στο ανδρικό κοινό. Ακολούθησε η «Αυτοψία» με 8,2%, κρατώντας σταθερό ενδιαφέρον, ενώ πιο χαμηλά κινήθηκαν η «Αγκαλιά του Φάνη» με 2,9% και το «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 3,0%.



Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (29/1/2026)
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Το «Deal» στην κορυφή
