Δυναμικά κινήθηκε η μεσημεριανή ζώνη στο δυναμικό κοινό, με ξεκάθαρη πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1, οι οποίες κατέγραψαν 12,3% και βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 11,5%, συνεχίζοντας σταθερά σε υψηλές αποδόσεις. Τρίτη στη ζώνη βρέθηκε η εκπομπή «Live View» στον ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 8,9%.

Πιο χαμηλά, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» επίσης στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 5%, ενώ η εκπομπή «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open κατέγραψε 4,2%. Τέλος, η «POP Μαγειρική» της ΕΡΤ1 έκλεισε τη ζώνη με 3,4%.

Η μεσημεριανή μάχη παραμένει έντονη, με διαφοροποιημένες επιδόσεις που δείχνουν την αυξανόμενη κινητικότητα του τηλεοπτικού κοινού.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το Deal - Ακολουθήσαν οι Οικογενειακές Ιστορίες...
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
