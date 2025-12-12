Με έντονο ανταγωνισμό κινήθηκε η απογευματινή τηλεοπτική ζώνη στο δυναμικό κοινό, με το «Deal» στον Alpha να κυριαρχεί στον πίνακα τηλεθέασης καταγράφοντας 15,3%.

Στη δεύτερη θέση, επίσης στον Alpha, βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 15%, διατηρώντας υψηλή επίδοση και μικρή απόσταση από την κορυφή. Σταθερά ισχυρή παρουσία στη ζώνη είχαν ο «Τροχός της Τύχης» στο Star και το «The Chase» στο MEGA, αμφότερα με 13,3%.

Το «Live News» στο MEGA ακολούθησε με 12,8%, ενώ η ενότητα «cash or trash» σημείωσε 9,1%. Το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 9%, ενώ η εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ1 κινήθηκε στο 8,2%.

Στη χαμηλότερη ζώνη των ποσοστών, το τηλεπαιχνίδι «5x5» στον ΑΝΤ1 και οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open σημείωσαν από 4,5%. Η ελληνική ταινία στον ΣΚΑΪ συγκέντρωσε 6,3%, ενώ η εκπομπή «Διαχωρίζω τη Θέση μου» στον ίδιο σταθμό κατέγραψε 5,3%. Το «Το ’Χουμε» στον ΣΚΑΪ έκλεισε με 3,3%, ενώ η σειρά «Ηλέκτρα» στην ΕΡΤ1 σημείωσε 3%.

Η απογευματινή ζώνη παρουσιάζει πλέον μεγάλη διασπορά επιλογών, με τον ανταγωνισμό να εντείνεται και τις μετακινήσεις του κοινού να αναδεικνύουν καθημερινά νέες ισορροπίες.

Πηγή: tvnea.com