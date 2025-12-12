2025-12-12 10:08:28
Η  τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MEGAMega23,1% Happy DayAlpha21,8% ΣήμεραΣΚΑΪ10,6% Καλημέρα ΕλλάδαANT15,6% Ώρα ΕλλάδοςOpen5,5% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,3%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλι18-54 Super ΚατερίναAlpha14,2% Breakfast @ StarStar11,7% BuongiornoMega11% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ10,6% Το ΠρωινόANT19,6% 10 ΠαντούOpen6,4% Πρωίαν σε είδονΕΡΤ13,7%


Μεσημεριανή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλι18-54 ΑποκαλύψειςANT112,3% Αλήθειες με τη ΖήναStar11,5% Live YouΣΚΑΪ8,9% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ5% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen4,2% POP ΜαγειρικήΕΡΤ13,4%

Απογευματινή Ζώνη

ΕκπομπήΚανάλι18-54 DealAlpha15,3% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha15% Τροχός της ΤύχηςStar13,3% The ChaseMega13,3% Live NewsMega12,8% Cash or TrashStar9,1% Ρουκ ΖουκANT19% Στούντιο 4ΕΡΤ18,2% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ6,3% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ5,3% Καθαρές ΚουβέντεςOpen4,5% 5x5ANT14,5% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ3,3% ΗλέκτραΕΡΤ13%

Prime Time

ΕκπομπήΚανάλι18-54 Άγιος ΈρωταςAlpha18% Να μ’ ΑγαπάςAlpha14,8% Ποδοσφαιρικός ΑγώναςANT113,4% Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιAlpha12,8% Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος – Special EditionANT112% Ελληνική ΤαινίαStar11,4% First DatesStar8,5% Η Γη της Ελιάς – 1ο ΕπεισόδιοMega7,9% Η Γη της Ελιάς – 2ο ΕπεισόδιοMega9,9% The FloorΣΚΑΪ7,4% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ13,9% Στην ΠίεσηΕΡΤ11,9% Το ΠαιδίΕΡΤ12,3% Αν Υπήρχες Θα Σε ΧώριζαOpen7% Real ViewOpen1,3%

Late Night

ΕκπομπήΚανάλι18-54 ΑυτοψίαAlpha8,2% The Football ShowANT16,4% Mega StoriesMega5,4% Στην Αγκαλιά του ΦάνηΣΚΑΪ5,4% Κοινωνία Άνω ΚάτωOpen4,7%

Πηγή: tvnea.com
