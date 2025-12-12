Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 13/12 στις 21.00 στο COSMOTE HISTORY το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη «Σμιλεμένες Ψυχές», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV.Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί το πορτρέτο του 82χρονου Ελβετού οδοντιάτρου Julien Grivel, ο οποίος για 26 χρόνια (1972–1998) επισκεπτόταν την Ελλάδα και προσέφερε αφιλοκερδώς φροντίδα σε χανσενικούς, αφιερώνοντας ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε ανθρώπους που είχαν βιώσει κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από εικόνες, μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, η ταινία ξετυλίγει ένα εσωτερικό ταξίδι ανθρωπιάς και προσφοράς, που βοήθησε τον Julien Grivel να δει τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά.Καταλυτικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ παίζει η φιλία του Julien Grivel με τον Μανώλη Φουντουλάκη, πρώην χανσενικό, ο οποίος μοιράζεται τις εμπειρίες και τις μνήμες της κοινότητας, προσφέροντας μια αυθεντική μαρτυρία για τον αγώνα αξιοπρέπειας όσων έζησαν στο περιθώριο.Την πρωτότυπη μουσική του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Γιάννης Χαρούλης.Μετά την προβολή του στο COSMOTE HISTORY, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.Συντελεστές:Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Σταύρος ΨυλλάκηςΔιεύθυνση φωτογραφίας: Μανώλης Λεβεντέλης, Μιχάλης ΓερανιόςΠρωτότυπη μουσική – Τραγούδι: Γιάννης ΧαρούληςΣτίχοι τραγουδιού: Δημήτρης ΠαπαχαραλάμπουςΗχοληψία: Κώστας Κοσμαδάκης, Πέτρος ΣμυρλήςΜίξη & Εργαστήρια ήχου: Βαγγέλης Φάμπας MASSIVE PRODUCTIONSColor grading: Σάκης ΜπουζάνηςΕργαστήρια εικόνας – Post production: 2 | 35Αφίσα,Τίτλοι: Δημήτρης ΑρβανίτηςΠαραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία ΚρήτηςΣυμπαραγωγή: Ohmydog Productions, COSMOTE TVΥποστήριξη: Περιφέρεια ΚρήτηςΜια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης «Μανώλης Φουντουλάκης»Πηγή: tvnea.com