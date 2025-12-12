2025-12-12 20:19:37
Φωτογραφία για Σμιλεμένες Ψυχές: Πρεμιέρα για την πολυβραβευμένη συμπαραγωγή της COSMOTE TV
Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 13/12 στις 21.00 στο COSMOTE HISTORY το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη «Σμιλεμένες Ψυχές», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV.

Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί το πορτρέτο του 82χρονου Ελβετού οδοντιάτρου Julien Grivel, ο οποίος για 26 χρόνια (1972–1998) επισκεπτόταν την Ελλάδα και προσέφερε αφιλοκερδώς φροντίδα σε χανσενικούς, αφιερώνοντας ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε ανθρώπους που είχαν βιώσει κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από εικόνες, μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, η ταινία ξετυλίγει ένα εσωτερικό ταξίδι ανθρωπιάς και προσφοράς, που βοήθησε τον Julien Grivel να δει τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά.

Καταλυτικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ παίζει η φιλία του Julien Grivel με τον Μανώλη Φουντουλάκη, πρώην χανσενικό, ο οποίος μοιράζεται τις εμπειρίες και τις μνήμες της κοινότητας, προσφέροντας μια αυθεντική μαρτυρία για τον αγώνα αξιοπρέπειας όσων έζησαν στο περιθώριο.


Την πρωτότυπη μουσική του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Γιάννης Χαρούλης.

Μετά την προβολή του στο COSMOTE HISTORY, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Σταύρος Ψυλλάκης

Διεύθυνση φωτογραφίας: Μανώλης Λεβεντέλης, Μιχάλης Γερανιός

Πρωτότυπη μουσική – Τραγούδι: Γιάννης Χαρούλης

Στίχοι τραγουδιού: Δημήτρης Παπαχαραλάμπους

Ηχοληψία: Κώστας Κοσμαδάκης, Πέτρος Σμυρλής

Μίξη & Εργαστήρια ήχου: Βαγγέλης Φάμπας MASSIVE PRODUCTIONS

Color grading: Σάκης Μπουζάνης

Εργαστήρια εικόνας – Post production: 2 | 35

Αφίσα,Τίτλοι: Δημήτρης Αρβανίτης

Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης

Συμπαραγωγή: Ohmydog Productions, COSMOTE TV

Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης

Μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης «Μανώλης Φουντουλάκης»

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στα «δίχτυα» της Τροχαίας η Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Θετική σε αλκοτέστ, αφαιρέθηκε το δίπλωμά της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στα «δίχτυα» της Τροχαίας η Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Θετική σε αλκοτέστ, αφαιρέθηκε το δίπλωμά της
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
MCP Warrior: Έρχεται στον ΑΝΤ1+ με τον Γιώργος Αγγελόπουλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
MCP Warrior: Έρχεται στον ΑΝΤ1+ με τον Γιώργος Αγγελόπουλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
Stranger Things 5: Συντριπτική πρεμιέρα με 59,6 εκατ. θεάσεις – Ιστορικό ρεκόρ για αγγλόφωνη σειρά στο Netflix
Stranger Things 5: Συντριπτική πρεμιέρα με 59,6 εκατ. θεάσεις – Ιστορικό ρεκόρ για αγγλόφωνη σειρά στο Netflix
Αποκαλυπτικό: Επιστρέφει το Vip Καλά γεράματα - Πότε θα κάνεις πρεμιέρα η σειρά Σούπερ Ήρωες;
Αποκαλυπτικό: Επιστρέφει το Vip Καλά γεράματα - Πότε θα κάνεις πρεμιέρα η σειρά Σούπερ Ήρωες;
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Σαρωτικός ο Ολυμπιακός – Ρεάλ στο prime time - Δυναμική πρεμιέρα για το «VINYLIO» - Στην κορυφή η «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Το OPEN ενισχύει το πρόγραμμά του με ενοικιαζόμενες σειρές του MEGA – Ποτε κάνει πρεμιέρα το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα»; - Ποιες μέρες θα παίζει;
Το OPEN ενισχύει το πρόγραμμά του με ενοικιαζόμενες σειρές του MEGA – Ποτε κάνει πρεμιέρα το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα»; - Ποιες μέρες θα παίζει;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τι ανακοίνωσε η Barking Well Media για την Μαρία Μπακοδήμου;
Τι ανακοίνωσε η Barking Well Media για την Μαρία Μπακοδήμου;
«Παρά Πέντε» – 20 χρόνια μετά: Το μεγάλο reunion και οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε...
«Παρά Πέντε» – 20 χρόνια μετά: Το μεγάλο reunion και οι ηθοποιοί που δεν θα δούμε...
Το σόι σου - Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ
Το σόι σου - Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ
50 ταινίες σε 25 ημέρες τα Χριστούγεννα στο κανάλι ΕΡΤChristmas
50 ταινίες σε 25 ημέρες τα Χριστούγεννα στο κανάλι ΕΡΤChristmas
Ο ανεμοδαρμένος σιδηροδρομικός κόμβος του Καζακστάν στην καρδιά του εμπορίου Κίνας-Ευρώπης
Ο ανεμοδαρμένος σιδηροδρομικός κόμβος του Καζακστάν στην καρδιά του εμπορίου Κίνας-Ευρώπης