2025-12-12 20:19:37
Πρεμιέρα κάνει το Σάββατο 13/12 στις 21.00 στο COSMOTE HISTORY το πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ψυλλάκη «Σμιλεμένες Ψυχές», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV.
Το ντοκιμαντέρ σκιαγραφεί το πορτρέτο του 82χρονου Ελβετού οδοντιάτρου Julien Grivel, ο οποίος για 26 χρόνια (1972–1998) επισκεπτόταν την Ελλάδα και προσέφερε αφιλοκερδώς φροντίδα σε χανσενικούς, αφιερώνοντας ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής του σε ανθρώπους που είχαν βιώσει κοινωνικό αποκλεισμό. Μέσα από εικόνες, μαρτυρίες και αρχειακό υλικό, η ταινία ξετυλίγει ένα εσωτερικό ταξίδι ανθρωπιάς και προσφοράς, που βοήθησε τον Julien Grivel να δει τον κόσμο και τη ζωή διαφορετικά.
Καταλυτικό ρόλο στο ντοκιμαντέρ παίζει η φιλία του Julien Grivel με τον Μανώλη Φουντουλάκη, πρώην χανσενικό, ο οποίος μοιράζεται τις εμπειρίες και τις μνήμες της κοινότητας, προσφέροντας μια αυθεντική μαρτυρία για τον αγώνα αξιοπρέπειας όσων έζησαν στο περιθώριο.
Την πρωτότυπη μουσική του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Γιάννης Χαρούλης.
Μετά την προβολή του στο COSMOTE HISTORY, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.
Συντελεστές:
Σκηνοθεσία-Σενάριο-Μοντάζ: Σταύρος Ψυλλάκης
Διεύθυνση φωτογραφίας: Μανώλης Λεβεντέλης, Μιχάλης Γερανιός
Πρωτότυπη μουσική – Τραγούδι: Γιάννης Χαρούλης
Στίχοι τραγουδιού: Δημήτρης Παπαχαραλάμπους
Ηχοληψία: Κώστας Κοσμαδάκης, Πέτρος Σμυρλής
Μίξη & Εργαστήρια ήχου: Βαγγέλης Φάμπας MASSIVE PRODUCTIONS
Color grading: Σάκης Μπουζάνης
Εργαστήρια εικόνας – Post production: 2 | 35
Αφίσα,Τίτλοι: Δημήτρης Αρβανίτης
Παραγωγή: Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης
Συμπαραγωγή: Ohmydog Productions, COSMOTE TV
Υποστήριξη: Περιφέρεια Κρήτης
Μια πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης «Μανώλης Φουντουλάκης»
Πηγή: tvnea.com
