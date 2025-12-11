Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MEGAMega23,3% Happy DayAlpha20,2% Ώρα ΕλλάδοςOpen10% ΣήμεραΣΚΑΪ9,7% Καλημέρα ΕλλάδαANT16,2% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ14,7%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 BuongiornoMega16,8% Super ΚατερίναAlpha14,2% Το ΠρωινόANT19,1% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ8,6% Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ13,6% 10 ΠαντούOpen3,4%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 ΑποκαλύψειςANT115% Αλήθειες με τη ΖήναStar10% Live YouΣΚΑΪ8,1% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ7% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen4,1% Pop ΜαγειρικήΕΡΤ12,5%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 DealAlpha21,8% Live NewsMega17,8% The ChaseMega15,2% Τροχός της ΤύχηςStar15% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha14,8% Cash or TrashStar11,1% Ρουκ ΖουκANT19,2% Καθαρές ΚουβέντεςOpen6,9% Στούντιο 4ΕΡΤ16,8% Διαχωρίζω Τη Θέση μουΣΚΑΪ6,3% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ5,6% ΣΚΑΪΣΚΑΪ3,7% 5x5ANT13,2% ΗλέκτραΕΡΤ12,3%Prime TimeΕκπομπήΚανάλι18-54 Άγιος ΈρωταςAlpha20,7% Να μ' ΑγαπάςAlpha18,2% Το Σπίτι Δίπλα στο ΠοτάμιAlpha15,7% ΠοδόσφαιροMega15% ΒινύλιοANT113,4% Τότε και ΤώραΣΚΑΪ10,3% Grand HotelANT110% Ελληνική ΤαινίαΕΡΤ16,1% Real ViewOpen3,2% Καλά Θα Πάει Κι ΑυτόΕΡΤ12,1% Το ΠαιδίΕΡΤ11,8% Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα (Ε)Open1%Late NightΕκπομπήΚανάλι18-54 Νύχτα ΑποκαλύψεωνANT115,3% ΤαινίαAlpha10,3% Post GameMega9,8% Κοινωνία Άνω ΚάτωOpen4%Πηγή: tvnea.com