Φωτογραφία για Στα «δίχτυα» της Τροχαίας η Ελεωνόρα Ζουγανέλη – Θετική σε αλκοτέστ, αφαιρέθηκε το δίπλωμά της
Στο στόχαστρο της Τροχαίας βρέθηκε τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου η γνωστή τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με το newsit.gr, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην οδό Σταδίου λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί την σταμάτησαν για τυπική διαδικασία.

Το αλκοτέστ έδειξε αρχικά 0,15, ενώ στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε τιμή 0,10. Με δεδομένο ότι στα δίκυκλα το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,10, η τραγουδίστρια θεωρήθηκε πάνω από το όριο, με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία προχώρησε σε αφαίρεση του διπλώματος για 60 ημέρες, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε.

Το προηγούμενο περιστατικό με το κράνος

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελεωνόρα Ζουγανέλη απασχολεί λόγω της οδήγησης μηχανής. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προκαλέσει συζητήσεις φωτογραφία της που κυκλοφόρησε, στην οποία εμφανιζόταν να οδηγεί χωρίς κράνος – μια εικόνα που τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα social media.

Πηγή: tvnea.com
Τι ανακοίνωσε η Barking Well Media για την Μαρία Μπακοδήμου;
Τι ανακοίνωσε η Barking Well Media για την Μαρία Μπακοδήμου;
Σμιλεμένες Ψυχές: Πρεμιέρα για την πολυβραβευμένη συμπαραγωγή της COSMOTE TV
Σμιλεμένες Ψυχές: Πρεμιέρα για την πολυβραβευμένη συμπαραγωγή της COSMOTE TV
