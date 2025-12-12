2025-12-12 20:19:37

Στο στόχαστρο της Τροχαίας βρέθηκε τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου η γνωστή τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η οποία εντοπίστηκε να οδηγεί δίκυκλο υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με το newsit.gr, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στην οδό Σταδίου λίγο πριν από τις 3 τα ξημερώματα, όταν οι αστυνομικοί την σταμάτησαν για τυπική διαδικασία.



Το αλκοτέστ έδειξε αρχικά 0,15, ενώ στη δεύτερη μέτρηση καταγράφηκε τιμή 0,10. Με δεδομένο ότι στα δίκυκλα το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,10, η τραγουδίστρια θεωρήθηκε πάνω από το όριο, με αποτέλεσμα να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.



Συγκεκριμένα, η Τροχαία προχώρησε σε αφαίρεση του διπλώματος για 60 ημέρες, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ το δίκυκλο ακινητοποιήθηκε.



Το προηγούμενο περιστατικό με το κράνος



Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελεωνόρα Ζουγανέλη απασχολεί λόγω της οδήγησης μηχανής. Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε προκαλέσει συζητήσεις φωτογραφία της που κυκλοφόρησε, στην οποία εμφανιζόταν να οδηγεί χωρίς κράνος – μια εικόνα που τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις στα social media.



