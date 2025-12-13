2025-12-13 10:27:49
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Κυριαρχία για τις «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού – μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό



Με εντυπωσιακά ποσοστά κινήθηκε η μεσημεριανή ζώνη της τηλεθέασης, με ξεκάθαρο νικητή την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1. Η εκπομπή κατέγραψε 16,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο άγγιξε ακόμη και το εντυπωσιακό 20,1%, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση της ζώνης.

Μεγάλη η διαφορά από τη δεύτερη θέση, όπου βρέθηκε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 6,8%, ενώ ακολούθησε το «Live News» του ΣΚΑΪ με 6,2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 με 3,7%, το «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open με 2,4%, καθώς και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 2,1%.

Η μεσημεριανή ζώνη ανέδειξε καθαρό προβάδισμα για τον ΑΝΤ1 και τον Πέτρο Κουσουλό, με τις «Αποκαλύψεις» να ξεχωρίζουν σε τηλεθέαση και ενδιαφέρον, αφήνοντας σημαντικά πίσω τον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (12/12/2025)
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τηλεθέαση Prime Time και Late Night: Η κυριαρχία του Alpha και η μάχη των ταινιών
Τηλεθέαση Prime Time και Late Night: Η κυριαρχία του Alpha και η μάχη των ταινιών
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία της «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό - Στην δεύτερη θέση η εκπομπή «Σήμερα»
Πρωινή ενημέρωση: Κυριαρχία της «Κοινωνία Ώρα MEGA» στο δυναμικό κοινό - Στην δεύτερη θέση η εκπομπή «Σήμερα»
Το σόι σου - Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ
Το σόι σου - Το δράμα του Σάββα και οι αποκαλύψεις των Ζουζουνέλ
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Πώς διαμορφώθηκαν τα μεσημεριανά νούμερα τηλεθέασης
Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Πώς διαμορφώθηκαν τα μεσημεριανά νούμερα τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το Deal - Ακολουθήσαν οι Οικογενειακές Ιστορίες...
Απογευματινή ζώνη: Στην κορυφή το Deal - Ακολουθήσαν οι Οικογενειακές Ιστορίες...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πώς η σιδηροδρομική καινοτομία της Ιαπωνίας έγινε παγκόσμια
Πώς η σιδηροδρομική καινοτομία της Ιαπωνίας έγινε παγκόσμια
«Akis’ Food Tour»: Στη μαγευτική Νότια Κυνουρία
«Akis’ Food Tour»: Στη μαγευτική Νότια Κυνουρία
Το «The Voice of Greece» στην τελική ευθεία των Battles
Το «The Voice of Greece» στην τελική ευθεία των Battles
ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ USB ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΤΗΣΤΕ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ USB ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Το Μετρό Θεσσαλονίκης φέρνει στο φως τη ρωμαϊκή πόλη-Νέα στοιχεία σε συνέδριο
Το Μετρό Θεσσαλονίκης φέρνει στο φως τη ρωμαϊκή πόλη-Νέα στοιχεία σε συνέδριο