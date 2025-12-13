Με εντυπωσιακά ποσοστά κινήθηκε η μεσημεριανή ζώνη της τηλεθέασης, με ξεκάθαρο νικητή την εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1. Η εκπομπή κατέγραψε 16,5% στο δυναμικό κοινό, ενώ σε τέταρτο άγγιξε ακόμη και το εντυπωσιακό 20,1%, σημειώνοντας την κορυφαία επίδοση της ζώνης.

Μεγάλη η διαφορά από τη δεύτερη θέση, όπου βρέθηκε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star με 6,8%, ενώ ακολούθησε το «Live News» του ΣΚΑΪ με 6,2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκε η «Ποπ Μαγειρική» στην ΕΡΤ1 με 3,7%, το «Ώρα για Ψυχαγωγία» στο Open με 2,4%, καθώς και η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ, η οποία σημείωσε 2,1%.

Η μεσημεριανή ζώνη ανέδειξε καθαρό προβάδισμα για τον ΑΝΤ1 και τον Πέτρο Κουσουλό, με τις «Αποκαλύψεις» να ξεχωρίζουν σε τηλεθέαση και ενδιαφέρον, αφήνοντας σημαντικά πίσω τον ανταγωνισμό.

