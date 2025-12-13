2025-12-13 10:27:49
Με έντονο ανταγωνισμό και μικρές διαφορές κινήθηκε η τηλεθέαση των πρωινών ψυχαγωγικών εκπομπών στο δυναμικό κοινό. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκε η «Super Κατερίνα» στον Alpha με 14,1%, διατηρώντας το προβάδισμα στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1 με 13%, ενώ πολύ κοντά βρέθηκε και το «Buongiorno» στο MEGA, το οποίο κατέγραψε 12%. Πιο πίσω βρέθηκε το «Breakfast@Star» με 8,1%, ενώ οι «Αταίριαστοι» στον ΣΚΑΪ σημείωσαν 7,5%.

Στις τελευταίες θέσεις του πίνακα κινήθηκαν το «Πρωίαν σε είδον» στην ΕΡΤ1 με 4,7% και το «10 Παντού» στο Open, που έκλεισε με 3,8%.

Η εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης δείχνει έναν ιδιαίτερα αμφίρροπο ανταγωνισμό, με τις πρώτες θέσεις να κρίνονται σε μικρές διαφορές και τις ισορροπίες να παραμένουν ρευστές.



Πηγή: tvnea.com
