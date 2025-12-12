Με ξεκάθαρη πρωτιά κινήθηκε η πρωινή ενημερωτική ζώνη στο δυναμικό κοινό, καθώς η «Κοινωνία Ώρα MEGA» κατέγραψε εντυπωσιακό 23,1%, διατηρώντας τη θέση της ως η πιο δημοφιλής επιλογή των τηλεθεατών.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Happy Day» του Alpha, το οποίο σημείωσε 21,8%, συνεχίζοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία. Ακολούθησε η εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ με 10,6%, παραμένοντας σε διψήφια επίπεδα.

Πιο κάτω στον πίνακα, το «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 5,6%, ενώ το «Ώρα Ελλάδος» στο Open σημείωσε 5,5%. Τέλος, η εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ1 κατέγραψε 1,3%.

Η πρωινή ενημερωτική ζώνη συνεχίζει να παρουσιάζει ενδιαφέρον, με ξεκάθαρες αποστάσεις ανάμεσα στις εκπομπές και το MEGA να διατηρεί ισχυρό προβάδισμα.

Πηγή: tvnea.com