2025-12-11 16:17:11
Φωτογραφία για Σε αυτό το κανάλι θα προβληθεί η τελευταία μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση



 Μια ακόμα βραδιά, που έγραψε ιστορία στο Καλλιμάρμαρο, «ζωντανεύει»

στο MEGA λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 22:10, την ημέρα των γενεθλίων της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, το MEGA θα μεταδώσει, αποκλειστικά, την τελευταία συναυλία-ορόσημο της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Μια συναυλία που, τον Σεπτέμβριο του 2025, παρέσυρε χιλιάδες ανθρώπους σε ένα κοινό παλμό.  



Η Άννα Βίσση μοιράζεται με το κοινό μια μουσική εμπειρία που συνδέει δεκαετίες δημιουργίας. Καθηλωτικές ερμηνείες, τραγούδια που αφηγούνται μικρές και μεγάλες στιγμές και αποτυπώνουν τη διαδρομή μιας καλλιτέχνιδας, που συνεχίζει να εξελίσσεται, χωρίς να χάνει τίποτα από τη δύναμη, την αμεσότητα και την ερμηνευτική της δεινότητα.  



Οι τηλεθεατές του MEGA θα ζήσουν την Άννα Βίσση όπως πραγματικά είναι στη σκηνή: απρόβλεπτη, εκρηκτική και αφοπλιστικά αληθινή. Η Άννα Βίσση ξεδιπλώνει το πλούσιο ρεπερτόριό της σε ένα φαντασμαγορικό show, που επανασυστήνει αγαπημένα τραγούδια δίνοντάς τους νέα ορμή και δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ηλεκτρίζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σημαντικές διευκρινίσεις για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τη δράση Παχυσαρκίας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σημαντικές διευκρινίσεις για το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και τη δράση Παχυσαρκίας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/12/2025)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/12/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τέλος εποχής για την Άννα Βίσση...
Τέλος εποχής για την Άννα Βίσση...
Αυτό το κανάλι έψαξαν στην Google οι τηλεθεατές
Αυτό το κανάλι έψαξαν στην Google οι τηλεθεατές
Η κλήρωση του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ- Πότε θα προβληθεί;
Η κλήρωση του Μουντιάλ στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ- Πότε θα προβληθεί;
Η τελευταία μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς μετρό, αποκτά επιτέλους ένα
Η τελευταία μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς μετρό, αποκτά επιτέλους ένα
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό - Τελευταία στην κατάταξη η εκπομπή
Μεσημεριανή ζώνη: Στην κορυφή οι «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό - Τελευταία στην κατάταξη η εκπομπή "Ώρα για Ψυχαγωγία"
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών
Τρένο του Πηλίου: Επιπλέον δρομολόγια ενόψει εορτών
Πέμπτη, 11/12/2025: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 11/12/2025: Εργασίες ημέρας
Ηλεκτρονικές πλέον οι διαδικασίες αίτησης για τη συμμετοχή των φαρμακείων στο Εθν. Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ
Ηλεκτρονικές πλέον οι διαδικασίες αίτησης για τη συμμετοχή των φαρμακείων στο Εθν. Πρόγραμμα ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ
Συνάντηση Δ.Σ Α.Ε Αλυζίας με τον Αντιδήμαρχο Στέλιο Σιδερά για την πρόοδο των εργασιών στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Κανδήλας.
Συνάντηση Δ.Σ Α.Ε Αλυζίας με τον Αντιδήμαρχο Στέλιο Σιδερά για την πρόοδο των εργασιών στις εγκαταστάσεις του γηπέδου Κανδήλας.
«Ανατροπή στα πρωινά – Το Buongiorno στην κορυφή της ψυχαγωγικής ζώνης»
«Ανατροπή στα πρωινά – Το Buongiorno στην κορυφή της ψυχαγωγικής ζώνης»