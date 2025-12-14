Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 ΜέραΣΚΑΪ19,1% Mega ΣαββατοκύριακοMega13,1% Τώρα ΜαζίOpen9%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Σαββατοκύριακο με τον ΜάνεσηAlpha13,4% ΔεκατιανοίΣΚΑΪ10,1% Χαμογέλα και ΠάλιMega9,3% Πρωινό ΣαββατοκύριακοANT18,3% Ζω ΚαλύτεραΣΚΑΪ5,4% Ραντεβού το ΣΚOpen4,7% Καλημέρα Είπαμε;ΕΡΤ12,1%Μεσημεριανή & Απογευματινή ΖώνηΠρόγραμμαΚανάλι18-54 ΤαινίαANT116,1% Ελληνική ΤαινίαStar15,4% Τροχός της ΤύχηςStar13,6% Καλύτερα δε ΓίνεταιAlpha12,2% The Chase (επανάληψη)Mega11,1% Εξελίξεις ΤώραMega11% Το Σόι Σου (επανάληψη)Alpha10,9% Kitchen LABAlpha10,2% Κωνσταντίνου & Ελένης (επανάληψη)ANT19,7% Είσαι το Ταίρι μου (επανάληψη)Mega8,4% Weekend LiveΣΚΑΪ5,2% Happy HoursOpen5,8% Happy TravellerΣΚΑΪ4,5% Η Ελλάδα ΨηφίζειΣΚΑΪ2,5% Εδώ TVOpen2,2% Chef στην Κουζίνα σαςOpen2% Μαμά δεςΕΡΤ10,8%Prime TimeΠρόγραμμαΚανάλι18-54 The Voice of GreeceΣΚΑΪ16,4% Ποιος Θέλει να Γίνει ΕκατομμυριούχοςANT115,4% The Road ShowANT111,2% Τρομεροί ΓονείςAlpha8% Ελληνική ΤαινίαStar7,6% ΤαινίαANT16,3% Hotel ElviraMega4,2% Αν Υπήρχες Θα Σε ΧώριζαOpen1,9% ΠαρέαΕΡΤ11,7%Late NightΠρόγραμμαΚανάλι18-54 ΤαινίαAlpha15,6% MadWalk 2025MEGA5,3% ΤαινίαStar8,5% Στην Αγκαλιά του Φάνη (επανάληψη)ΣΚΑΪ8,5% After DarkOpen3%Πηγή: tvnea.com