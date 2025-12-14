2025-12-14 16:41:26
Φωτογραφία για Αναστασία Ασπιώτου: Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πρώτη στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
Με επιστολή της, η υποψήφια για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΣΕ, κ. Αναστασία Ασπιώτου, εκφράζει τις ευχαριστίες της στους συναδέλφους της για την τιμή που της κάνανε να την φέρουν στη πρώτη θέση του πρώτου γύρου των εκλογικών διαδικασιών.Στην επιστολή της η κ. Ασπιώτου αναφέρει:Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,Είναι η δεύτερη φορά που επικοινωνώ μαζί σας με sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Τα 10 σημαντικότερα άλυτα προβλήματα Φυσικής
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα 10 σημαντικότερα άλυτα προβλήματα Φυσικής
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μαρία Μπακοδήμου: Δεν μου έλειψε η τηλεόραση... - Θα είμαι αυστηρή στον «Αδύναμο Κρίκο»
Μαρία Μπακοδήμου: Δεν μου έλειψε η τηλεόραση... - Θα είμαι αυστηρή στον «Αδύναμο Κρίκο»
Γεώργιος Καζάνας: «Ευχαριστώ τους σιδηροδρομικούς που με τίμησαν με την ψήφο τους»
Γεώργιος Καζάνας: «Ευχαριστώ τους σιδηροδρομικούς που με τίμησαν με την ψήφο τους»
Πρώτη η εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ-Σιδηροδρομικών στις εκλογές για την ανάδειξη εκπρόσωπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Πρώτη η εκπρόσωπος της ΔΑΚΕ-Σιδηροδρομικών στις εκλογές για την ανάδειξη εκπρόσωπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ.
Εκλογές στο ΟΣΕ για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ.
Εκλογές στο ΟΣΕ για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ.
Ελεονώρα Μελέτη: Θα κινηθώ νομικά. Είδα τίτλους ότι είμαι τρανσοφοβική. Αλήθεια;
Ελεονώρα Μελέτη: Θα κινηθώ νομικά. Είδα τίτλους ότι είμαι τρανσοφοβική. Αλήθεια;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την διακοπή μετάδοσης αγώνα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την διακοπή μετάδοσης αγώνα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου
Εκδήλωση για τα 25 χρόνια λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου
Δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα Google Scholar για τους ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Δημιουργία προφίλ στην πλατφόρμα Google Scholar για τους ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
IQ 160: Σε νέα ώρα και με διπλά επεισόδια...
IQ 160: Σε νέα ώρα και με διπλά επεισόδια...