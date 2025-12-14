Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, οι αρχαιρεσίες στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ), τον μεγαλύτερο φαρμακευτικό σύλλογο της χώρας, με τη διαδικασία να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Συμμετοχή

Ψήφισαν 2.492 φαρμακοποιοί επί συνόλου 3.228 εγγεγραμμένων, ποσοστό συμμετοχής 77,2%, ιδιαίτερα υψηλό, που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του κλάδου για τις εξελίξεις στον ΦΣΑ.

Αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο ΦΣΑ

ΕΦΦΑ – Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος: 713 ψήφοι – 3 έδρες

ΔΗΕΦ – Ηλίας Βασιλαδιώτης: 578 ψήφοι – 2 έδρες

ΑΚΙΦ – Στέλιος Καλογερόπουλος: 402 ψήφοι – 1 έδρα

Νέος Δρόμος – Γιάννης Δαγρές: 271 ψήφοι – 1 έδρα

Πανεπιστημονική – Γιάννης Καβαλάρης: 217 ψήφοι – 1 έδρα

Συνεργασία – Ηλίας Γιαννόγλου: 195 ψήφοι – 1 έδρα

Άνεμος Αλλαγής – Αντωνία Σπυροπούλου: 25 ψήφοι – 0 έδρες

ΠαράταξηΨήφοιΠοσοστό ψήφων1. ΕΦΦΑ71329,70%2. ΔΗΕΦ57824,07%3. ΑΚΙΦ40216,74%4. Νέος Δρόμος27111,29%5. Πανεπιστημονική2179,04%6. Συνεργασία1958,12%7. Άνεμος Αλλαγής251,04%Καθαρή πρωτιά για τον ΕΦΦΑ

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο ΕΦΦΑ, με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο του ΦΣΑ Κωνσταντίνο Μανωλόπουλο, καταγράφοντας σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες παρατάξεις και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή της στο εκλογικό σώμα.

Η πρωτιά αυτή αποτελεί σαφές πολιτικό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη σημερινή διοίκηση και τη στρατηγική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Χωρίς αυτοδυναμία – Στο τραπέζι οι συνεργασίες

Ωστόσο, παρά το καθαρό προβάδισμα της ΕΦΦΑ, δεν προκύπτει απόλυτη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις συνεργασίες για τη συγκρότηση του προεδρείου και τη λειτουργία της νέας διοίκησης.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, με διαβουλεύσεις και ζυμώσεις μεταξύ των παρατάξεων, ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό και λειτουργικό σχήμα διοίκησης για τον ΦΣΑ.

farmakopoioi