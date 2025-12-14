2025-12-14 22:52:39
Φωτογραφία για Εκλογές ΦΣΑ 2025: Καθαρή πρωτιά Μανωλόπουλου, πρώτη δύναμη ο ΕΦΦΑ – επόμενη μέρα με συνεργασίες



Ολοκληρώθηκαν σήμερα, Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, οι αρχαιρεσίες στον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής (ΦΣΑ), τον μεγαλύτερο φαρμακευτικό σύλλογο της χώρας, με τη διαδικασία να διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Συμμετοχή

Ψήφισαν 2.492 φαρμακοποιοί επί συνόλου 3.228 εγγεγραμμένων, ποσοστό συμμετοχής 77,2%, ιδιαίτερα υψηλό, που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον του κλάδου για τις εξελίξεις στον ΦΣΑ.

Αποτελέσματα για το Διοικητικό Συμβούλιο ΦΣΑ

ΕΦΦΑ – Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος: 713 ψήφοι – 3 έδρες

ΔΗΕΦ – Ηλίας Βασιλαδιώτης: 578 ψήφοι – 2 έδρες

ΑΚΙΦ – Στέλιος Καλογερόπουλος: 402 ψήφοι – 1 έδρα

Νέος Δρόμος – Γιάννης Δαγρές: 271 ψήφοι – 1 έδρα

Πανεπιστημονική – Γιάννης Καβαλάρης: 217 ψήφοι – 1 έδρα

Συνεργασία – Ηλίας Γιαννόγλου: 195 ψήφοι – 1 έδρα

Άνεμος Αλλαγής – Αντωνία Σπυροπούλου: 25 ψήφοι – 0 έδρες

ΠαράταξηΨήφοιΠοσοστό ψήφων1. ΕΦΦΑ71329,70%2. ΔΗΕΦ57824,07%3. ΑΚΙΦ40216,74%4. Νέος Δρόμος27111,29%5. Πανεπιστημονική2179,04%6. Συνεργασία1958,12%7. Άνεμος Αλλαγής251,04%

Καθαρή πρωτιά για τον ΕΦΦΑ

Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε ο ΕΦΦΑ, με επικεφαλής τον νυν πρόεδρο του ΦΣΑ Κωνσταντίνο Μανωλόπουλο, καταγράφοντας σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες παρατάξεις και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την απήχησή της στο εκλογικό σώμα.

Η πρωτιά αυτή αποτελεί σαφές πολιτικό μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη σημερινή διοίκηση και τη στρατηγική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Χωρίς αυτοδυναμία – Στο τραπέζι οι συνεργασίες

Ωστόσο, παρά το καθαρό προβάδισμα της ΕΦΦΑ, δεν προκύπτει απόλυτη πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις συνεργασίες για τη συγκρότηση του προεδρείου και τη λειτουργία της νέας διοίκησης.

Οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι κρίσιμες, με διαβουλεύσεις και ζυμώσεις μεταξύ των παρατάξεων, ώστε να διαμορφωθεί ένα σταθερό και λειτουργικό σχήμα διοίκησης για τον ΦΣΑ.

farmakopoioi

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συμφωνία στην Ευρώπη για την πατέντα των φαρμάκων – Ο EMA χαιρετίζει τη συμφωνία-ορόσημο – Τι αλλάζει
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συμφωνία στην Ευρώπη για την πατέντα των φαρμάκων – Ο EMA χαιρετίζει τη συμφωνία-ορόσημο – Τι αλλάζει
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση – Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 53χρονος οδηγός αστικού λεωφορείου για το περιστατικό σε σιδηροδρομική διάβαση – Προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέας
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναστασία Ασπιώτου: Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πρώτη στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
Αναστασία Ασπιώτου: Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πρώτη στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
Star: «Κλειδώνουν» προγράμματα για την επόμενη σεζόν...
Star: «Κλειδώνουν» προγράμματα για την επόμενη σεζόν...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (13/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (13/12/2025)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή IA΄ Λουκά (14.12.2025)
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή IA΄ Λουκά (14.12.2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα 10 σημαντικότερα άλυτα προβλήματα Φυσικής
Τα 10 σημαντικότερα άλυτα προβλήματα Φυσικής
Αναστασία Ασπιώτου: Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πρώτη στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
Αναστασία Ασπιώτου: Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να είμαι πρώτη στις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου στο Δ.Σ. του ΟΣΕ
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«Ο Δικαστής»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
Νέες προκλήσεις στο STAR: Διασημότητες, special επεισόδια και πρωτοποριακοί παρουσιαστές
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την διακοπή μετάδοσης αγώνα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για την διακοπή μετάδοσης αγώνα από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ