2025-11-13 08:51:52
Φωτογραφία για ΣτΕ 1935/2025 – Παράνομη απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη

 (Φωτογραφία αρχείου)

Με την απόφαση 1935/2025, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε παράνομη την απόφαση μερικής κύρωσης δασικού χάρτη, κατά το μέρος που περιέλαβε σε αυτόν έκταση η οποία είχε απολέσει νομίμως τον δασικό της χαρακτήρα πριν από την 11η Ιουνίου 1975. Το Δικαστήριο επανέλαβε ότι εκτάσεις που έχουν «αποχαρακτηριστεί» με διοικητικές πράξεις καλυπτόμενες από το τεκμήριο νομιμότητας δεν μπορούν να θεωρούνται δάση ή δασικές εκτάσεις, ούτε στο στάδιο της κύρωσης δασικού χάρτη....

Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
Ο Λαζόπουλος και το εξώδικο του Λιάγκα
Ο Λαζόπουλος και το εξώδικο του Λιάγκα
Ο Λάκης Λαζόπουλος και η εμμονή που κουράζει
Ο Λάκης Λαζόπουλος και η εμμονή που κουράζει
