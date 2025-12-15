2025-12-15 13:43:54

Μια νέα αναφορά στην κατάσταση υγείας της Έλενας Παπαρίζου έκανε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο επεισόδιο του The Voice το βράδυ της Κυριακής.



H Έλενα Παπαρίζου που τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική της Αθήνας, έπειτα από έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στις πρόβες του σόου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της, ωστόσο, όπως ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης δε συντρέχει κάποιος λόγος ανησυχίας.



«Η Έλενα είναι καλά. Οι γιατροί την παρακολουθούν. Μας καθησυχάζουν κι εμάς, οπότε γι’ αυτό μας βλέπετε κι εμάς καλά. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Τη λατρεύουμε. Πιστεύουμε ότι μας βλέπει και της στέλνουμε ευχές για ταχεία ανάρρωση», ήταν χαρακτηριστικά τα λόγια του Γιώργου Καπουτζίδη.



Θυμίζουμε ότι η Έλενα Παπαρίζου χρειάστηκε να νοσηλευτεί εκτάκτως, αφού αισθάνθηκε έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και το στομάχι τα ξημερώματα της 8ης Δεκεμβρίου 2025, κατά τη διάρκεια πρόβας στο The Voice.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ