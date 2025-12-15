2025-12-15 13:43:54
Αλλαγή σκηνικού καταγράφηκε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη του Σαββατοκύριακου, με τα στοιχεία τηλεθέασης να φέρνουν ανατροπές στην κατάταξη και το Mega να περνά στην κορυφή. Η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» κατέκτησε την πρώτη θέση σημειώνοντας 15,6%, αποδεικνύοντας τη δυναμική της και την απήχησή της στο τηλεοπτικό κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» στον Alpha, το οποίο κατέγραψε 12,9%, διατηρώντας σταθερά υψηλά ποσοστά και ισχυρή παρουσία στη ζώνη. Ακολούθησαν οι «Δεκατιανοί» στον ΣΚΑΪ με 9,4%, ενώ το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 8,2%.

Χαμηλότερα στον πίνακα τηλεθέασης κινήθηκε το «Ραντεβού το ΣΚ» στο Open με 3,6%, ενώ την κατάταξη έκλεισε η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» στην ΕΡΤ1, η οποία κατέγραψε 3,3%.

Η εικόνα της τηλεθέασης δείχνει ότι ο ανταγωνισμός στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη παραμένει έντονος, με τις ισορροπίες να μεταβάλλονται και το ενδιαφέρον του κοινού να καθορίζει τις εξελίξεις κάθε Σαββατοκύριακο.



Πηγή: tvnea.com
