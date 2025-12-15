2025-12-15 16:54:48
Φωτογραφία για Αρνητικό ρεκόρ συμμετοχών στη Eurovision 2026 – Μόλις 35 χώρες θα δώσουν το “παρών” στη Βιέννη



Ο κύβος ερρίφθη για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα φιλοξενηθεί το 2026 στη Βιέννη, και ο αριθμός των συμμετοχών προκαλεί έκπληξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EBU, μόλις 35 χώρες θα λάβουν μέρος στον επετειακό διαγωνισμό, σηματοδοτώντας αρνητικό ρεκόρ για τη Eurovision των τελευταίων ετών.

Στη λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται όλες οι παραδοσιακές δυνάμεις του θεσμού, όπως η Σουηδία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά και χώρες που έχουν επιστρέψει ή συνεχίζουν να συμμετέχουν παρά τις προκλήσεις, όπως η Λουξεμβούργο και η Ουκρανία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της Αυστραλίας, που παρά την απόσταση από την Ευρώπη συνεχίζει να αποτελεί σταθερό μέλος του διαγωνισμού.

Η πλήρης λίστα των χωρών που θα δώσουν το “παρών” στον διαγωνισμό περιλαμβάνει: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανακοίνωση αυτή φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις για το μέλλον της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες, τις οικονομικές προκλήσεις και τις πολιτιστικές εξελίξεις των συμμετεχουσών χωρών.

Ο 70ος διαγωνισμός αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο όχι μόνο τραγούδια και καλλιτέχνες, αλλά και τις ιδιαίτερες ιστορίες κάθε χώρας, ενισχύοντας τον ρόλο της Eurovision ως διεθνούς πλατφόρμας πολιτισμού και ψυχαγωγίας.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΡΤ: Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024
Φάρμα: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικό στο STAR
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φάρμα: Απόψε ο μεγάλος ημιτελικό στο STAR
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
Κυρανάκης: Το καλοκαίρι του 2026 ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα – Θεσσαλονίκης με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση
Εκδόθηκε το νέο ημερολόγιο του Σ.Φ.Σ. για το 2026.
Εκδόθηκε το νέο ημερολόγιο του Σ.Φ.Σ. για το 2026.
Nemo κατά EBU: «Οι αξίες της Eurovision δεν τηρούνται» — Επιστρέφει το τρόπαιο
Nemo κατά EBU: «Οι αξίες της Eurovision δεν τηρούνται» — Επιστρέφει το τρόπαιο
Eurovision 2026 : Αποχωρήσεων συνέχεια...
Eurovision 2026 : Αποχωρήσεων συνέχεια...
ΑΠΘ: ΣΟΥΠΕΡ ΦΩΤΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΙΣΧΥΟΣ 262 TOPS
ΑΠΘ: ΣΟΥΠΕΡ ΦΩΤΟΝΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΤΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΙΣΧΥΟΣ 262 TOPS
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ: Επείγουσα Απαιτητή Αναβάθμισης Μέτρων Ασφαλείας σε Ισόπεδη Διάβαση ΟΣΕ
Εργαζόμενοι ΟΑΣΘ: Επείγουσα Απαιτητή Αναβάθμισης Μέτρων Ασφαλείας σε Ισόπεδη Διάβαση ΟΣΕ
Εκλογές ΟΣΕ: Στήριξη υποψηφιότητας Νίκου Τσικαλάκη από την ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών
Εκλογές ΟΣΕ: Στήριξη υποψηφιότητας Νίκου Τσικαλάκη από την ΠΑΣΚ-Σιδηροδρομικών
Το «Φως στο Τούνελ» στην κορφή με δυνατά ποσοστά
Το «Φως στο Τούνελ» στην κορφή με δυνατά ποσοστά
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
Grand Hotel: Όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο
Γιώργος Λιάγκας: «Τουλάχιστον δύο άντρες θα καταγγείλουν πασίγνωστο τραγουδιστή για ασέλγεια»
Γιώργος Λιάγκας: «Τουλάχιστον δύο άντρες θα καταγγείλουν πασίγνωστο τραγουδιστή για ασέλγεια»