





Ο κύβος ερρίφθη για τον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, ο οποίος θα φιλοξενηθεί το 2026 στη Βιέννη, και ο αριθμός των συμμετοχών προκαλεί έκπληξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της EBU, μόλις 35 χώρες θα λάβουν μέρος στον επετειακό διαγωνισμό, σηματοδοτώντας αρνητικό ρεκόρ για τη Eurovision των τελευταίων ετών.

Στη λίστα των συμμετεχόντων περιλαμβάνονται όλες οι παραδοσιακές δυνάμεις του θεσμού, όπως η Σουηδία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Γερμανία, αλλά και χώρες που έχουν επιστρέψει ή συνεχίζουν να συμμετέχουν παρά τις προκλήσεις, όπως η Λουξεμβούργο και η Ουκρανία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συμμετοχή της Αυστραλίας, που παρά την απόσταση από την Ευρώπη συνεχίζει να αποτελεί σταθερό μέλος του διαγωνισμού.

Η πλήρης λίστα των χωρών που θα δώσουν το “παρών” στον διαγωνισμό περιλαμβάνει: Αλβανία, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος, Σερβία, Σουηδία, Ελβετία, Ουκρανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ανακοίνωση αυτή φέρνει στο προσκήνιο συζητήσεις για το μέλλον της Eurovision, καθώς ο διαγωνισμός προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες, τις οικονομικές προκλήσεις και τις πολιτιστικές εξελίξεις των συμμετεχουσών χωρών.

Ο 70ος διαγωνισμός αναμένεται να φέρει στο προσκήνιο όχι μόνο τραγούδια και καλλιτέχνες, αλλά και τις ιδιαίτερες ιστορίες κάθε χώρας, ενισχύοντας τον ρόλο της Eurovision ως διεθνούς πλατφόρμας πολιτισμού και ψυχαγωγίας.

Πηγή: tvnea.com