2025-12-16 07:18:32
Φωτογραφία για Minimal αισθητική σε απαλές αποχρώσεις
Minimal σύγχρονης αισθητικής στυλ που δημιουργεί ένα εξαιρετικό κονστράστ με την κλασική αρχιτεκτονική του διαμερίσματος και συμβάλλει όλοι οι χώροι να δείχνουν ακόμη πιο ευρύχωροι. 

Τα όχι πολλά αναλογικά με το μέγεθος των χώρων έπιπλα σε γεωμετρικές φόρμες, το γκρι των τοίχων συνδυασμένο με λευκά στοιχεία και μαύρες ή καφέ λεπτομέρειες, το φυσικό φως, τα αντικείμενα από φυσικά υλικά και τα ποιοτικά υφασμάτινα στοχεία δημιουργούν μια ήρεμη ατμόσφαιρα με πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:

alvhem.com


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ανατροπή στις Συντάξεις: «Ξεκλειδώνουν» αναδρομικά μέχρι και 5.763 ευρώ σε επικουρικές – Δώρα [έγγραφο ντοκουμέντο]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ανατροπή στις Συντάξεις: «Ξεκλειδώνουν» αναδρομικά μέχρι και 5.763 ευρώ σε επικουρικές – Δώρα [έγγραφο ντοκουμέντο]
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2026 ΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ PC ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΝΗΜΩΝ RAM
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2026 ΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ PC ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΝΗΜΩΝ RAM
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Minimal χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις για μοντέρνα σπίτια
Minimal χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις για μοντέρνα σπίτια
Φθινοπωρινή Διακόσμηση για Σαλόνι-Καθιστικό. Προτάσεις και Ιδέες με Ζεστές Αποχρώσεις
Φθινοπωρινή Διακόσμηση για Σαλόνι-Καθιστικό. Προτάσεις και Ιδέες με Ζεστές Αποχρώσεις
Λειτουργικότητα και αισθητική σε 33τμ
Λειτουργικότητα και αισθητική σε 33τμ
Ιδιαίτερη σύγχρονη αισθητική σε διαμέρισμα κλασικής αρχιτεκτονικής
Ιδιαίτερη σύγχρονη αισθητική σε διαμέρισμα κλασικής αρχιτεκτονικής
Κομψότητα και σύγχρονη αισθητική σε 62τμ
Κομψότητα και σύγχρονη αισθητική σε 62τμ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 28ο
Μαθηματικά Στ΄ τάξης - Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 28ο "Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται"
ΠΕΘ: Αποχαιρετισμός στο μακαριστό Θεολόγο συνάδελφο Δημήτριο Βογιατζή
ΠΕΘ: Αποχαιρετισμός στο μακαριστό Θεολόγο συνάδελφο Δημήτριο Βογιατζή
Η Βίκυ Καγιά στο ΣΚΑΪ και τα σχέδια για μελλοντική συνεργασία
Η Βίκυ Καγιά στο ΣΚΑΪ και τα σχέδια για μελλοντική συνεργασία
Τι να χρειάζετε να κάνετε και τι να αποφύγετε στον κήπο τους κρύους μήνες
Τι να χρειάζετε να κάνετε και τι να αποφύγετε στον κήπο τους κρύους μήνες
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο