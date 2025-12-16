Minimal σύγχρονης αισθητικής στυλ που δημιουργεί ένα εξαιρετικό κονστράστ με την κλασική αρχιτεκτονική του διαμερίσματος και συμβάλλει όλοι οι χώροι να δείχνουν ακόμη πιο ευρύχωροι.Τα όχι πολλά αναλογικά με το μέγεθος των χώρων έπιπλα σε γεωμετρικές φόρμες, το γκρι των τοίχων συνδυασμένο με λευκά στοιχεία και μαύρες ή καφέ λεπτομέρειες, το φυσικό φως, τα αντικείμενα από φυσικά υλικά και τα ποιοτικά υφασμάτινα στοχεία δημιουργούν μια ήρεμη ατμόσφαιρα με πολύ ιδιαίτερο χαρακτήρα.







ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:



alvhem.com