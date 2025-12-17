Ξεκάθαρο προβάδισμα καταγράφεται στη μεσημεριανή ζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, με την ενημέρωση να διατηρεί τον πρώτο λόγο. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 12,0%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη συγκεκριμένη ώρα προβολής.Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» με 6,9%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 5,2%, διατηρώντας παρουσία στη μεσημεριανή ζώνη και σταθερό μερίδιο τηλεθέασης.Πιο πίσω βρέθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 3,6%, ενώ την κατάταξη συμπλήρωσε η εκπομπή «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος», η οποία σημείωσε 2,3%.Η μεσημεριανή ζώνη παραμένει απαιτητική και ανταγωνιστική, με τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.Πηγή: tvnea.com