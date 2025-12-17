2025-12-17 13:19:06
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης



Ξεκάθαρο προβάδισμα καταγράφεται στη μεσημεριανή ζώνη, σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης, με την ενημέρωση να διατηρεί τον πρώτο λόγο. Στην κορυφή του πίνακα βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 12,0%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους στη συγκεκριμένη ώρα προβολής.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Live You» με 6,9%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» κατέγραψε 5,2%, διατηρώντας παρουσία στη μεσημεριανή ζώνη και σταθερό μερίδιο τηλεθέασης.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 3,6%, ενώ την κατάταξη συμπλήρωσε η εκπομπή «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος», η οποία σημείωσε 2,3%.

Η μεσημεριανή ζώνη παραμένει απαιτητική και ανταγωνιστική, με τις ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές να διεκδικούν καθημερινά την προτίμηση του τηλεοπτικού κοινού.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΣΤΑ.ΣΥ: Αλλάζει η εικόνα του σταθμού Μοναστηράκι
ΣΤΑ.ΣΥ: Αλλάζει η εικόνα του σταθμού Μοναστηράκι
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
Πρωτιά για την “Κοινωνία Ώρα Mega” στην πρωινή ενημέρωση»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...
Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...
Γιώργος Λιάγκας: Πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «αέρα»
Γιώργος Λιάγκας: Πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «αέρα»