2025-12-17 13:19:06

Στην πρώτη θέση της prime time ζώνης βρέθηκε το «Ράδιο Αρβύλα» με 16,9%, διατηρώντας την κυριαρχία του και επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στο τηλεοπτικό κοινό. Δεύτερη ακολούθησε η σειρά «Μια νύχτα μόνο» με 14,0%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Να μ’ αγαπάς» με 13,9%.



Στην τέταρτη θέση κατετάγη το «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» με 13,0%, ενώ πέμπτος ήταν ο «Άγιος Έρωτας ΙΙ» με 12,1%. Έκτη θέση για τη «Φάρμα» με 10,8%, ενώ έβδομη βρέθηκε η σειρά «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» με 10,4%.



Στην όγδοη θέση ακολούθησε το «Grand Hotel» με 9,8%, ενώ ένατη ήταν το «The Wall» με 5,8%. Πιο πίσω βρέθηκε ο «Κατεργάρης» στην ΕΡΤ1 με 4,5% στη δέκατη θέση, ενώ ακολούθησαν το «Real View» με 2,6% στη ενδέκατη και το «Το Παιδί» στην ΕΡΤ1 με 2,4%.



Την κατάταξη της prime time ζώνης συμπλήρωσαν το «Αν Υπήρχες Θα Σε Χώριζα» με 1,1%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό της βραδιάς.



Late Night ζώνη: Κοντινές αποστάσεις και έντονη μάχη



Στη late night ζώνη, την πρώτη θέση κατέκτησε η σειρά «Ψυχρή Καταδίωξη» στον Alpha με 11,2%. Δεύτερο ακολούθησε το «The 2Night Show» με 10,3%, διατηρώντας σταθερή δυναμική στο κοινό της νύχτας.



Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Money Drop» με 9,8%, ενώ τέταρτο κατετάγη το «Status Quo» με 5,8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της late night τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com



