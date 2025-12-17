2025-12-17 13:19:06
Στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε η «Κοινωνία Ώρα Mega», η οποία κατέγραψε 23,7%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της και τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Happy Day» στον Alpha με 20,6%, διατηρώντας υψηλά ποσοστά και ισχυρή παρουσία στη συγκεκριμένη ζώνη.

Σημαντική απόσταση χωρίζει τις δύο πρώτες εκπομπές από τις υπόλοιπες. Το «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 10,2%, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» στο Open ακολούθησε με 6,2%. Πολύ κοντά βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» στον ΑΝΤ1 με 6,1%, σε μια μάχη που κρίνεται κυριολεκτικά στο δέκατο της μονάδας.

Στην τελευταία θέση του πίνακα βρέθηκε το «Νωρίς Νωρίς» στην ΕΡΤ1, το οποίο κατέγραψε 1,2%, επιβεβαιώνοντας τις δυσκολίες της δημόσιας τηλεόρασης στον ανταγωνισμό των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών.

Τα στοιχεία δείχνουν πως η πρωινή ζώνη παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική, με τους τηλεθεατές να επιλέγουν ξεκάθαρα συγκεκριμένα ενημερωτικά σχήματα, ενώ η μάχη για την τηλεθέαση συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον.



Πηγή: tvnea.com
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
ΣΤΑ.ΣΥ: Αλλάζει η εικόνα του σταθμού Μοναστηράκι
ΣΤΑ.ΣΥ: Αλλάζει η εικόνα του σταθμού Μοναστηράκι
