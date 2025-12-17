Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπή Κανάλι 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega23,7% Happy DayAlpha20,6% ΣήμεραΣΚΑΪ10,2% Ώρα ΕλλάδοςOpen6,2% Καλημέρα ΕλλάδαANT16,1% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,2%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπή Κανάλι 18-54 Super ΚατερίναAlpha18,5% Το ΠρωινόANT113,6% BuongiornoMega8,8% Breakfast@StarStar6,6% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ6,7% 10 ΠαντούOpen5,2% Πρωίαν σε ΕίδονΕΡΤ14,0%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπή Κανάλι 18-54 ΑποκαλύψειςANT112,0% Live YouΣΚΑΪ6,9% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ5,2% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,6% Pop Μαγειρική – 8ος ΚύκλοςΕΡΤ12,3%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπή Κανάλι 18-54 Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha16,8% The ChaseMega16,7% Τροχός της ΤύχηςStar15,0% DealAlpha14,7% Live NewsMega13,4% Cash or TrashStar10,7% Ρουκ ΖουκΑΝΤ19,3% Στούντιο 4ΕΡΤ17,1% Διαχωρίζω τη θέση μουΣΚΑΪ6,6% 5×5ANT16,4% ΦαφλατάΣΚΑΪ5,6% Το ’Χουμε!ΣΚΑΪ4,3% Καθαρές ΚουβέντεςOpen3,2% Ηλέκτρα – Γ’ ΚύκλοςΕΡΤ12,4%Prime TimeΕκπομπή / Ταινία Κανάλι 18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT116,9% Μια νύχτα μόνοMEGA14,0% Να μ’ αγαπάςAlpha13,9% Πόρτο ΛεόνεAlpha13,0% Άγιος Έρωτας ΙΙAlpha12,1% ΦάρμαStar10,8% Η Γη της Ελιάς – 5ος ΚύκλοςMEGA10,4% Grand HotelANT19,8% The WallΣΚΑΪ5,8% ΚατεργάρηςΕΡΤ14,5% Real ViewOpen2,6% Το ΠαιδίΕΡΤ12,4% Αν Υπήρχες Θα Σε ΧώριζαOpen1,1%Late NightΕκπομπή Κανάλι 18-54 Ψυχρή ΚαταδίωξηStar11,2% The 2Night ShowΑΝΤ110,3% Money DropAlpha9,8% Status QuoStar5,8%Πηγή: tvnea.com