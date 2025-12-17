2025-12-17 13:19:06
Φωτογραφία για Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)

Η  τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις   ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.



Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

Εκπομπή Κανάλι 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega23,7% Happy DayAlpha20,6% ΣήμεραΣΚΑΪ10,2% Ώρα ΕλλάδοςOpen6,2% Καλημέρα ΕλλάδαANT16,1% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ11,2%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

Εκπομπή Κανάλι 18-54 Super ΚατερίναAlpha18,5% Το ΠρωινόANT113,6% BuongiornoMega8,8% Breakfast@StarStar6,6% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ6,7% 10 ΠαντούOpen5,2% Πρωίαν σε ΕίδονΕΡΤ14,0%


Μεσημεριανή Ζώνη

Εκπομπή Κανάλι 18-54 ΑποκαλύψειςANT112,0% Live YouΣΚΑΪ6,9% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ5,2% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,6% Pop Μαγειρική – 8ος ΚύκλοςΕΡΤ12,3%

Απογευματινή Ζώνη

Εκπομπή Κανάλι 18-54 Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha16,8% The ChaseMega16,7% Τροχός της ΤύχηςStar15,0% DealAlpha14,7% Live NewsMega13,4% Cash or TrashStar10,7% Ρουκ ΖουκΑΝΤ19,3% Στούντιο 4ΕΡΤ17,1% Διαχωρίζω τη θέση μουΣΚΑΪ6,6% 5×5ANT16,4% ΦαφλατάΣΚΑΪ5,6% Το ’Χουμε!ΣΚΑΪ4,3% Καθαρές ΚουβέντεςOpen3,2% Ηλέκτρα – Γ’ ΚύκλοςΕΡΤ12,4%

Prime Time

Εκπομπή / Ταινία Κανάλι 18-54 Ράδιο ΑρβύλαANT116,9% Μια νύχτα μόνοMEGA14,0% Να μ’ αγαπάςAlpha13,9% Πόρτο ΛεόνεAlpha13,0% Άγιος Έρωτας ΙΙAlpha12,1% ΦάρμαStar10,8% Η Γη της Ελιάς – 5ος ΚύκλοςMEGA10,4% Grand HotelANT19,8% The WallΣΚΑΪ5,8% ΚατεργάρηςΕΡΤ14,5% Real ViewOpen2,6% Το ΠαιδίΕΡΤ12,4% Αν Υπήρχες Θα Σε ΧώριζαOpen1,1%

Late Night

Εκπομπή Κανάλι 18-54 Ψυχρή ΚαταδίωξηStar11,2% The 2Night ShowΑΝΤ110,3% Money DropAlpha9,8% Status QuoStar5,8%

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – Η εικόνα της τηλεθέασης
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: Δυνατή μάχη με «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Prime Time και Late Night ζώνη: Σταθερή κυριαρχία και σκληρός ανταγωνισμός
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (16/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...
Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...
Γιώργος Λιάγκας: Πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «αέρα»
Γιώργος Λιάγκας: Πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «αέρα»
Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 87 λεπτών η αμαξοστοιχία 1205 του Προαστιακού
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 87 λεπτών η αμαξοστοιχία 1205 του Προαστιακού
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας