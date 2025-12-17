2025-12-17 13:19:06
Στην απογευματινή ζώνη, την πρώτη θέση κατέλαβαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 16,8%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική τους στο τηλεοπτικό κοινό. Δεύτερο ακολούθησε το «The Chase» με 16,7%, σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή, ενώ τρίτος βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 15,0%.

Στην τέταρτη θέση ακολούθησε το «Deal – IX Κύκλος» με 14,7%, ενώ πέμπτο ήταν το «Live News» με 13,4%. Έκτη θέση για το «Cash or Trash» με 10,7%, και έβδομη για το «Ρουκ Ζουκ» στον ΣΚΑΪ με 9,3%.

Στη όγδοη θέση βρέθηκε το «Στούντιο 4» με 7,1%, ενώ ένατη ήταν η εκπομπή «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 6,6%. Δέκατη θέση για το «5×5» με 6,4% και ενδέκατη για τον «Φαφλατά» με 5,6%.

Πιο χαμηλά στον πίνακα, στη δωδέκατη θέση, βρέθηκε το «Το ’χουμε!» με 4,3%, ενώ ακολούθησαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3,2% στη δέκατη τρίτη θέση και η σειρά «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 2,4%, κλείνοντας την κατάταξη της απογευματινής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
