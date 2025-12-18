2025-12-18 18:42:28
Φωτογραφία για Ράδιο Αρβύλα: Κορυφαία επιλογή και το 2025



Πρωταγωνιστές εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, οι «Ράδιο Αρβύλα» συνέχισαν και το 2025 τη σαρωτική τους τηλεοπτική διαδρομή, με σταθερά εντυπωσιακές πρωτιές και απόλυτη κυριαρχία.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση και τη χρονιά που πέρασε μονοπώλησαν το ενδιαφέρον με εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης σε όλα τα ηλικιακά κοινά, κάνοντας πρωταθλητισμό.



Από τις 20 Ιανουαρίου 2025 έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2025, ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού τόσο στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 19,3%, όσο και στο σύνολο κοινού με μέσο όρο 18,7%.  

Στην ανατρεπτική παρέα τους, μπήκαν για τουλάχιστον 1’ κατά μέσο όρο περίπου 1.600.000 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού.

Οι «Ράδιο Αρβύλα» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, και το Α’ μισό της φετινής σεζόν, καταγράφοντας πρωτιά στο δυναμικό κοινό 18 - 54 με μέσο όρο 19,1%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δυναμική των εκπομπών τους αποτυπώθηκε όχι μόνο στα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και στη μεγάλη απήχηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου είχαν ισχυρή αλληλεπίδραση και πυροδότησαν πολλά σχόλια και συζητήσεις, επιβεβαιώνοντας τη στενή σύνδεσή τους με το κοινό.

Οι «Ράδιο Αρβύλα», η πιο επιδραστική ομάδα της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφουν το 2026 για να… ταράξουν τα «λιμνάζοντα νερά», της τηλεοπτικής, και όχι μόνο, πραγματικότητας, με αστείρευτη έμπνευση, αντισυμβατική σκέψη και καυστική σάτιρα.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Υπερψηφίστηκε η συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Υπερψηφίστηκε η συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας
5 πειράματα φυσικής για τα Χριστούγεννα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
5 πειράματα φυσικής για τα Χριστούγεννα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/12/2025)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (17/12/2025)
Πέμπτη, 18/12/2025: Εργασίες ημέρας
Πέμπτη, 18/12/2025: Εργασίες ημέρας
«The 2Night Show»: Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του για το έτος 2025
«The 2Night Show»: Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του για το έτος 2025
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (16/12/2025)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
e-ΕΦΚΑ: Αίτηση/Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026
e-ΕΦΚΑ: Αίτηση/Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026
ΠΕΙΦΑΣΥΝ: Πρόληψη, Αυτοέλεγχος & Ασφαλής Οδήγηση- Δράση στις 19/12
ΠΕΙΦΑΣΥΝ: Πρόληψη, Αυτοέλεγχος & Ασφαλής Οδήγηση- Δράση στις 19/12
Καμία αλλαγή παρουσιαστών στο «Καλημέρα Ελλάδα»...
Καμία αλλαγή παρουσιαστών στο «Καλημέρα Ελλάδα»...
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι πλησιάζουν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση· φτάνουν το 99,2% του δικτύου ευρείας περιοχής, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Κίνα
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι πλησιάζουν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση· φτάνουν το 99,2% του δικτύου ευρείας περιοχής, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Κίνα
Ευχές για τα Χριστούγεννα από τον Νίκο Παπουτσή
Ευχές για τα Χριστούγεννα από τον Νίκο Παπουτσή