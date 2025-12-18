2025-12-18 18:17:39
Φωτογραφία για Υπερψηφίστηκε η συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας



Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» («Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.») μεταβάλλεται σε «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» («Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.»).

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης και τη συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ MAE από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας. 

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου αναφερόμενος στη συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ, επεσήμανε «η επιλογή της συνεργασίας με το υπουργείο Υγείας είναι απολύτως συνειδητή και ουσιαστική. Θα ήταν εύκολο να κρατήσουμε την ΗΔΙΚΑ αποκλειστικά στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά έτσι θα χάναμε το πιο κρίσιμο στοιχείο, που είναι η σκοπιμότητα των έργων υγείας».



Υπογράμμισε ότι «το υπουργείο Υγείας έχει την ευθύνη για τις πολιτικές υγείας», ενώ «το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενισχύει το τεχνικό σκέλος. Μαζί μπορούμε να αποφασίζουμε πιο γρήγορα και πιο σωστά, ώστε τα μεγάλα έργα ψηφιακής υγείας να προχωρούν χωρίς επικαλύψεις, με σαφή στόχο και μετρήσιμο αποτέλεσμα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο που υλοποιεί αυτή την περίοδο η Η.Δ.Υ.Κ.Α., επισημαίνοντας ότι «σήμερα η Η.Δ.Υ.Κ.Α. τρέχει έργα άνω των 200 εκατ. ευρώ, με ξεκάθαρη εστίαση στην ηλεκτρονική υγεία».

 

  

Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» («Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.») μεταβάλλεται σε «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» («Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.»).

πηγή: dailypharmanews

 

farmakopoioi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
e-ΕΦΚΑ: Αίτηση/Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
e-ΕΦΚΑ: Αίτηση/Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2026
Ράδιο Αρβύλα: Κορυφαία επιλογή και το 2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ράδιο Αρβύλα: Κορυφαία επιλογή και το 2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Τα φαρμακεία στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας: Ο σύγχρονος ρόλος τους στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
Ενημερωτικό σημείωμα νομικής υπηρεσίας ΦΣΑ για το Ν/Σ: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας»
Ενημερωτικό σημείωμα νομικής υπηρεσίας ΦΣΑ για το Ν/Σ: «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας»
myDATA εκτός λειτουργίας: Οι φαρμακοποιοί όμηροι της ψηφιακής ανεπάρκειας
myDATA εκτός λειτουργίας: Οι φαρμακοποιοί όμηροι της ψηφιακής ανεπάρκειας
H Meta ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΤΑ SOCIAL
H Meta ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΤΑ SOCIAL
Αποφθέγματα υγείας - botanologia.gr
Αποφθέγματα υγείας - botanologia.gr
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΕΙΦΑΣΥΝ: Πρόληψη, Αυτοέλεγχος & Ασφαλής Οδήγηση- Δράση στις 19/12
ΠΕΙΦΑΣΥΝ: Πρόληψη, Αυτοέλεγχος & Ασφαλής Οδήγηση- Δράση στις 19/12
Καμία αλλαγή παρουσιαστών στο «Καλημέρα Ελλάδα»...
Καμία αλλαγή παρουσιαστών στο «Καλημέρα Ελλάδα»...
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι πλησιάζουν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση· φτάνουν το 99,2% του δικτύου ευρείας περιοχής, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Κίνα
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι πλησιάζουν στην πλήρη ηλεκτροκίνηση· φτάνουν το 99,2% του δικτύου ευρείας περιοχής, μπροστά από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία και την Κίνα
Ευχές για τα Χριστούγεννα από τον Νίκο Παπουτσή
Ευχές για τα Χριστούγεννα από τον Νίκο Παπουτσή
Γιώργος Μαζωνάκης – Ο καταγγέλλων τραγουδιστής δηλώνει: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση… Δεν έσβησα τις φωτογραφίες γιατί είναι η δουλειά μου»
Γιώργος Μαζωνάκης – Ο καταγγέλλων τραγουδιστής δηλώνει: «Δεν ζήτησα χρήματα, μόνο ηθική δικαίωση… Δεν έσβησα τις φωτογραφίες γιατί είναι η δουλειά μου»