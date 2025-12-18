Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» («Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.») μεταβάλλεται σε «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» («Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.»).

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ίδρυση Ελληνικού Εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης και τη συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ MAE από τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας.



Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου αναφερόμενος στη συνεποπτεία της ΗΔΥΚΑ, επεσήμανε «η επιλογή της συνεργασίας με το υπουργείο Υγείας είναι απολύτως συνειδητή και ουσιαστική. Θα ήταν εύκολο να κρατήσουμε την ΗΔΙΚΑ αποκλειστικά στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αλλά έτσι θα χάναμε το πιο κρίσιμο στοιχείο, που είναι η σκοπιμότητα των έργων υγείας».

Υπογράμμισε ότι «το υπουργείο Υγείας έχει την ευθύνη για τις πολιτικές υγείας», ενώ «το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενισχύει το τεχνικό σκέλος. Μαζί μπορούμε να αποφασίζουμε πιο γρήγορα και πιο σωστά, ώστε τα μεγάλα έργα ψηφιακής υγείας να προχωρούν χωρίς επικαλύψεις, με σαφή στόχο και μετρήσιμο αποτέλεσμα». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο έργο που υλοποιεί αυτή την περίοδο η Η.Δ.Υ.Κ.Α., επισημαίνοντας ότι «σήμερα η Η.Δ.Υ.Κ.Α. τρέχει έργα άνω των 200 εκατ. ευρώ, με ξεκάθαρη εστίαση στην ηλεκτρονική υγεία».

Υπενθυμίζεται ότι με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Ανώνυμη Εταιρεία» («Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.») μεταβάλλεται σε «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» («Η.Δ.Υ.Κ.Α. Μ.Α.Ε.»).

πηγή: dailypharmanews

farmakopoioi