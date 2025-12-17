2025-12-17 12:07:46

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προσωρινού τεχνικού προβλήματος στην υποδομή και συγκεκριμένα στις αλλαγές γραμμής (αιχμές) στον Σιδηροδρομικό Κόμβο Αχαρνών (ΣΚΑ), η αμαξοστοιχία 1205 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αεροδρόμιο – Πειραιάς έφτασε στον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 87 λεπτών.Από την παραπάνω βλάβη επηρεάστηκαν ορισμένα από τα υπόλοιπα πρωινά δρομολόγια του sidirodromikanea

