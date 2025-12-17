2025-12-17 12:07:46
Φωτογραφία για Hellenic Train: Με καθυστέρηση 87 λεπτών η αμαξοστοιχία 1205 του Προαστιακού
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω προσωρινού τεχνικού προβλήματος στην υποδομή και συγκεκριμένα στις αλλαγές γραμμής (αιχμές) στον Σιδηροδρομικό Κόμβο Αχαρνών (ΣΚΑ), η αμαξοστοιχία 1205 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αεροδρόμιο – Πειραιάς έφτασε στον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 87 λεπτών.Από την παραπάνω βλάβη επηρεάστηκαν ορισμένα από τα υπόλοιπα πρωινά δρομολόγια του sidirodromikanea
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC57 αναχώρησε από το Λειανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα, με 93 λεπτά καθυστέρηση.
Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC 57 ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Δομοκού, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες.
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
Σε επιβάτη τρένου προσφέρθηκε αποζημίωση 10.000 λιρών για 18λεπτη καθυστέρηση τρένου!
Κυρανάκης: Ρήτρα εξόδου από την Ελλάδα στην Hellenic Train σε περίπτωση μη αγοράς νέων τρένων
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
Ξεκίνησε τα γυρίσματά η
50+ Χριστουγεννιάτικες ιδέες για το γιορτινό τραπέζι
iFixit ΣΤΟ App Store ΜΕ ΔΩΡΕΑΝ app ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΕ AI ΒΟΗΘΟ FixBot για iOS και Android
