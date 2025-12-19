2025-12-19 08:58:05
Φωτογραφία για Το Αζερμπαϊτζάν ξεκινά τις εξαγωγές καυσίμων προς την Αρμενία σιδηροδρομικώς για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες
Η παράδοση 22 βυτιοφόρων που μεταφέρουν βενζίνη AI-95 έρχεται μετά από συμφωνία του Νοεμβρίου μεταξύ των δύο κυβερνήσεων και αποτελεί ένα συγκεκριμένο βήμα στην ομαλοποίηση των σχέσεων μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας νωρίτερα φέτος.Πηγή: EuronewsΤο Αζερμπαϊτζάν έστειλε πετρελαιοειδή σιδηροδρομικώς στην Αρμενία την Πέμπτη, σηματοδοτώντας την πρώτη τέτοια εξαγωγή εδώ και δεκαετίες και μια sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην αίθουσα του ΜΟΔ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τέμπη: Συνεχίζεται η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού στην αίθουσα του ΜΟΔ
Μαζωνάκης: Κανονικά η πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο– «Είμαι ο αληθινός» είπε στην έναρξη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μαζωνάκης: Κανονικά η πρεμιέρα στο νυχτερινό κέντρο– «Είμαι ο αληθινός» είπε στην έναρξη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου
Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξεκινά πιλοτικά 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου
Σε ράγες σιδηροδρομικά έργα άνω των 65 εκατ. για πρώτη φορά από Υπερταμείο
Σε ράγες σιδηροδρομικά έργα άνω των 65 εκατ. για πρώτη φορά από Υπερταμείο
Η ολλανδική νεοσύστατη εταιρεία τρένων GoVolta ξεκινά με εισιτήρια των 10€ από το Άμστερνταμ στο Βερολίνο
Η ολλανδική νεοσύστατη εταιρεία τρένων GoVolta ξεκινά με εισιτήρια των 10€ από το Άμστερνταμ στο Βερολίνο
Η Ιωάννα Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις καλός, ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου»
Η Ιωάννα Τούνη μετά τη συνέντευξη του Αλεξάνδρου: «Να το παίζεις καλός, ενώ θα έπρεπε να βρεις τρύπα να κρυφτείς μετά τις πράξεις σου»
«The Voice of Greece»: Η 3η φάση του διαγωνισμού ξεκινά....
«The Voice of Greece»: Η 3η φάση του διαγωνισμού ξεκινά....
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού δίνουν ραντεβού στην #Παρέα
Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού δίνουν ραντεβού στην #Παρέα
Το εορταστικό Ρουκ Ζουκ έρχεται στο Σάββατο στον ΑΝΤ1
Το εορταστικό Ρουκ Ζουκ έρχεται στο Σάββατο στον ΑΝΤ1
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 2027, ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟ 2029
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 2027, ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟ 2029
Η Κηφισιά «Θωρακίζεται» με ιστορία: Η σημασία της δωρεάς έξι αιωνόβιων ελαιόδεντρων από την ΟΣΕ
Η Κηφισιά «Θωρακίζεται» με ιστορία: Η σημασία της δωρεάς έξι αιωνόβιων ελαιόδεντρων από την ΟΣΕ
Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS στην πλησιέστερη απόσταση από τη Γη
Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS στην πλησιέστερη απόσταση από τη Γη