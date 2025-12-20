2025-12-20 17:38:19
Φωτογραφία για Μα το παιδί το ζήτησε, το παιδί το θέλει
Συχνά μου γράφουν φίλοι ότι το παιδί τους πέτυχε στον τάδε διαγωνισμό ή συμμετείχε στις τάδε εξετάσεις και διακρίθηκε, για να τους πω μπράβο.

Όταν όμως πω «αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να έχουν το απόγευμά τους», ΟΛΟΙ οι γονείς ΠΑΝΤΑ απαντούν:

«Μα το παιδί το ζήτησε, το παιδί το θέλει».

Αγαπητοί φίλοι,

τα παιδιά θέλουν ελεύθερα απογεύματα. Πιστέψτε με, μιλάω συνεχώς μαζί τους εδώ και πάνω από 30 χρόνια.

Θέλουν να παίξουν, να βαρεθούν, να γελάσουν, να είναι με τους φίλους τους, να πάνε βόλτες — όχι να τρέχουν σε μαθήματα και εξετάσεις τα Σαββατοκύριακα.

Θέλουν όμως και κάτι ακόμα πιο σημαντικό: τη δική σας αποδοχή.

Την έχουν άραγε αν δεν είναι άριστοι;

Τα δικά σας όνειρα και τα δικά σας απωθημένα δεν είναι δικά τους όνειρα.

Αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να ανακαλύψουν ποια είναι και τι πραγματικά θέλουν.

«Φιλοδοξίες γονέων παιδεύουσι τέκνα».
tinanantsou.blogspot.gr
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Σιδηροδρομικοί σταθμοί στη γραμμή Θεσσαλονίκης –Σερρών.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σιδηροδρομικοί σταθμοί στη γραμμή Θεσσαλονίκης –Σερρών.
Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX για τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX για τη διεθνή συμπαραγωγή της ΕΡΤ «Η μεγάλη χίμαιρα»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανθή Βούλγαρη: Ψεύτικες εικόνες με το παιδί της μέσω AI - Θα κινηθώ νομικά
Ανθή Βούλγαρη: Ψεύτικες εικόνες με το παιδί της μέσω AI - Θα κινηθώ νομικά
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
ΕΡΤ: Η σειρά «Το παιδί» ανάμεσα στις 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
Συλλογή βρεφικών ειδών από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί»
Συλλογή βρεφικών ειδών από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας σε συνεργασία με το «Μαζί για το Παιδί»
Το παιδί του φτωχού σιδερά που άναψε τον κόσμο
Το παιδί του φτωχού σιδερά που άναψε τον κόσμο
«Το παιδί»: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία της ΕΡΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα
«Το παιδί»: Διαβάστε τα πάντα για τη νέα μαύρη κοινωνική κωμωδία της ΕΡΤ1 - Πότε θα κάνει πρεμιέρα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Παρουσίαση μακέτας Στ΄ και Ε΄ τάξεων
Παρουσίαση μακέτας Στ΄ και Ε΄ τάξεων
Ινδία: 7 ελέφαντες σκοτώθηκαν σε σύγκρουση με επιβατικό τρένο.
Ινδία: 7 ελέφαντες σκοτώθηκαν σε σύγκρουση με επιβατικό τρένο.
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (19/12/2025)
Ανδρομάχη για Eurovision: Εγώ αδίκησα το τραγούδι, δεν το είπα καλά
Ανδρομάχη για Eurovision: Εγώ αδίκησα το τραγούδι, δεν το είπα καλά
Ο ΣΚΑΪ υποδέχεται το 2026 με εορταστικό «The Voice» – Οι παρουσιαστές τραγουδούν πίσω από τις καρέκλες
Ο ΣΚΑΪ υποδέχεται το 2026 με εορταστικό «The Voice» – Οι παρουσιαστές τραγουδούν πίσω από τις καρέκλες