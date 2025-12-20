2025-12-20 17:38:19

Συχνά μου γράφουν φίλοι ότι το παιδί τους πέτυχε στον τάδε διαγωνισμό ή συμμετείχε στις τάδε εξετάσεις και διακρίθηκε, για να τους πω μπράβο.



Όταν όμως πω «αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να έχουν το απόγευμά τους», ΟΛΟΙ οι γονείς ΠΑΝΤΑ απαντούν:



«Μα το παιδί το ζήτησε, το παιδί το θέλει».



Αγαπητοί φίλοι,



τα παιδιά θέλουν ελεύθερα απογεύματα. Πιστέψτε με, μιλάω συνεχώς μαζί τους εδώ και πάνω από 30 χρόνια.



Θέλουν να παίξουν, να βαρεθούν, να γελάσουν, να είναι με τους φίλους τους, να πάνε βόλτες — όχι να τρέχουν σε μαθήματα και εξετάσεις τα Σαββατοκύριακα.



Θέλουν όμως και κάτι ακόμα πιο σημαντικό: τη δική σας αποδοχή.



Την έχουν άραγε αν δεν είναι άριστοι;



Τα δικά σας όνειρα και τα δικά σας απωθημένα δεν είναι δικά τους όνειρα.



Αφήστε τα παιδιά ελεύθερα να ανακαλύψουν ποια είναι και τι πραγματικά θέλουν.



«Φιλοδοξίες γονέων παιδεύουσι τέκνα».

tinanantsou.blogspot.gr

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ