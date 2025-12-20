Χθες το απόγευμα πραγματοποιήθηκε από μαθητές και μαθήτριες της Στ΄ και της Ε΄ τάξης η πολυαναμενόμενη παρουσίαση της μακέτας που κατασκευάσαμε, στα πλαίσια του προγράμματος "Smart Cities Innovators", στο Athens Science Festival 2025. Το έργο μας ήταν από αυτά που ξεχώρισαν, όπως μας εξομολογήθηκε η επιτροπή επιστημόνων του φεστιβάλ, καθώς εστιάζει στην κυκλική οικονομία, στην αυτάρκεια προϊόντων, στην έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στην ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση και στην ενεργειακή αειφορία, με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, βέβαια. Κάντε "Κλικ στη μάθηση" στην παραπάνω εικόνα για να δείτε ή να κατεβάσετε στιγμές από τη χθεσινή βραδιά... Επίσης, πατώντας στην εικόνα παρακάτω, μπορείτε να δείτε φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό από τη θεατρική παράσταση "Τα ξύλινα σπαθιά", που παρακολουθήσαμε τη Δευτέρα, 15/12

klikstimathisi