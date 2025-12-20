Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMEGA23,4% Happy DayAlpha14,6% ΣήμεραΣΚΑΪ11,1% Καλημέρα ΕλλάδαANT110,8% Ώρα ΕλλάδοςOpen5,7% Νωρίς – ΝωρίςΕΡΤ13,8%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 BuongiornoMEGA14,8% Super ΚατερίναAlpha14,0% Το ΠρωινόANT110,4% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ9,3% Πρωίαν σε είδονΕΡΤ15,3% Breakfast@StarStar5,2% 10 ΠαντούOpen4,8%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Αλήθειες με τη ΖήναStar14,5% ΑποκαλύψειςANT114,0% Live YouStar6,4% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ5,7% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,6% Pop Μαγειρική – 8ος ΚύκλοςΕΡΤ12,6%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 The ChaseMEGA18,4% DealAlpha13,6% Live NewsMEGA13,2% Ρουκ ΖουκANT111,1% Τροχός της ΤύχηςStar11,1% Cash or TrashStar11,1% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha9,9% 5×5ANT18,1% Διαχωρίζω τη θέση μουΣΚΑΪ6,2% Καθαρές ΚουβέντεςOpen5,9% ΚληρονόμοιΣΚΑΪ5,4% Στούντιο 4ΕΡΤ14,5% Το ’χουμε!ΣΚΑΪ2,2% Ηλέκτρα – Γ’ ΚύκλοςΕΡΤ11,5%Prime TimeΕκπομπή / ΤαινίαΚανάλι18-54 Το Σόι σου VI (Επ. 2)Alpha32,4% Το Σόι σου VI (Επ. 1)Alpha25,4% Κουραμπιέδες από ΧιόνιMEGA15,0% GNTM 2025Star11,7% Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχοςANT19,6% Fast XΣΚΑΪ8,3% Ράδιο Αρβύλα (E)ANT17,2% Don’t Forget the LyricsANT17,0% Άνθρωπος απ’ τον ΒορράOpen2,7% Η Βίλα των ΟργίωνΕΡΤ12,4% Αν Υπήρχες θα σε χώριζαOpen0,9% Στην ΠίεσηOpen0,8%Late NightΕκπομπή / ΤαινίαΚανάλι18-54 Φως στο ΤούνελMEGA19,0% American MadeANT19,5% Στην Αγκαλιά του ΦάνηAlpha6,9% Η Πόλη του ΠαραδείσουStar5,6%Πηγή: tvnea.com