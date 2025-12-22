











Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «IQ 160 – 3ος Κύκλος» (Επεισόδιο 1), το οποίο κατέγραψε 18,0%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Στην τρίτη θέση ακολούθησε το «The Voice of Greece» με 14,9%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική στο βραδινό πρόγραμμα.

Αμέσως μετά βρέθηκε η ταινία «Μία Νύχτα Μόνο» με 13,9%, ενώ ακολούθησε το «Το Σόι σου VI (E)» με 12,4%.

Στη συνέχεια κατετάγη το «IQ 160 – 3ος Κύκλος» (Επεισόδιο 2) με 12,7%, ενώ το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Special» σημείωσε 10,6%.

Πιο πίσω βρέθηκε η ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση» στον Alpha με 9,9%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση» με 5,1% και το «Τι 30… Τι 40… Τι 50…» στην ΕΡΤ1 με 3,9%.

Την κατάταξη έκλεισαν ο «Δικαστής» με 2,4% και το «LEGO: Η Ταινία» στο Open με 1,2%.

Late night ζώνη: Πρωτιά για τα «Μονόμπαλα»

Στην πρώτη θέση της late night ζώνης βρέθηκαν τα «Μονόμπαλα» με 14,0%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης.

Ακολούθησε η ταινία «Όνειρα στην Καλιφόρνια» στον Alpha με 9,5%, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε το «Super Μπάλα Live» με 4,8%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Grande League» με 2,9% και η «Αθλητική Κυριακή» με 1,3%.

Πηγή: tvnea.com