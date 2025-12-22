2025-12-22 10:24:20
Φωτογραφία για Prime time: Διπλή κορυφή για το «IQ 160» – Σταθερά ψηλά και το «The Voice»





Στην κορυφή της prime time ζώνης βρέθηκε το «IQ 160 – 3ος Κύκλος» (Επεισόδιο 1), το οποίο κατέγραψε 18,0%, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση της βραδιάς.

Στην τρίτη θέση ακολούθησε το «The Voice of Greece» με 14,9%, διατηρώντας ισχυρή δυναμική στο βραδινό πρόγραμμα.

Αμέσως μετά βρέθηκε η ταινία «Μία Νύχτα Μόνο» με 13,9%, ενώ ακολούθησε το «Το Σόι σου VI (E)» με 12,4%.

Στη συνέχεια κατετάγη το «IQ 160 – 3ος Κύκλος» (Επεισόδιο 2) με 12,7%, ενώ το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Special» σημείωσε 10,6%.

Πιο πίσω βρέθηκε η ταινία «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση» στον Alpha με 9,9%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν οι «Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση» με 5,1% και το «Τι 30… Τι 40… Τι 50…» στην ΕΡΤ1 με 3,9%.

Την κατάταξη έκλεισαν ο «Δικαστής» με 2,4% και το «LEGO: Η Ταινία» στο Open με 1,2%.



Late night ζώνη: Πρωτιά για τα «Μονόμπαλα»

Στην πρώτη θέση της late night ζώνης βρέθηκαν τα «Μονόμπαλα» με 14,0%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ζώνης.

Ακολούθησε η ταινία «Όνειρα στην Καλιφόρνια» στον Alpha με 9,5%, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε το «Super Μπάλα Live» με 4,8%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν το «Grande League» με 2,9% και η «Αθλητική Κυριακή» με 1,3%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η κάρτα μεταφοράς της Ισπανίας αξίας 60 ευρώ σε εθνικό επίπεδο πυροδοτεί συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα ακριβότερα σιδηροδρομικά εισιτήρια στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η κάρτα μεταφοράς της Ισπανίας αξίας 60 ευρώ σε εθνικό επίπεδο πυροδοτεί συζήτηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα ακριβότερα σιδηροδρομικά εισιτήρια στην Ευρώπη
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Kitchen Lab» και «Τροχό της Τύχης»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «Kitchen Lab» και «Τροχό της Τύχης»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time ζώνη: Στην κορυφή το THE VOICE - Δυνατά ποσοστά για την ταινία Minions 2
Prime Time ζώνη: Στην κορυφή το THE VOICE - Δυνατά ποσοστά για την ταινία Minions 2
Ο ΣΚΑΪ υποδέχεται το 2026 με εορταστικό «The Voice» – Οι παρουσιαστές τραγουδούν πίσω από τις καρέκλες
Ο ΣΚΑΪ υποδέχεται το 2026 με εορταστικό «The Voice» – Οι παρουσιαστές τραγουδούν πίσω από τις καρέκλες
Prime time: Σαρωτικό «Το Σόι σου» – Καθαρή πρωτιά στη late night
Prime time: Σαρωτικό «Το Σόι σου» – Καθαρή πρωτιά στη late night
The Voice of Greece: Τι ισχύει τελικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη
The Voice of Greece: Τι ισχύει τελικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Πώς διαμορφώθηκε η βραδινή τηλεθέαση
Prime time: Πρωτιά για το «Να μ’ αγαπάς» – Πώς διαμορφώθηκε η βραδινή τηλεθέαση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ανασκόπηση 2025: Οι εξελίξεις που σημάδεψαν το ελληνικό φαρμακείο μέσα από τις αναρτήσεις του farmakopoioi.blogspot
Ανασκόπηση 2025: Οι εξελίξεις που σημάδεψαν το ελληνικό φαρμακείο μέσα από τις αναρτήσεις του farmakopoioi.blogspot
Η αναγκαιότητα να λειτουργήσει το τουριστικό τρένο στη Δράμα μέσω του ΟΣΕ
Η αναγκαιότητα να λειτουργήσει το τουριστικό τρένο στη Δράμα μέσω του ΟΣΕ
11
11
Warner Bros. Discovery: Όταν τα media συναντούν την εξουσία
Warner Bros. Discovery: Όταν τα media συναντούν την εξουσία
Το χρώμα της Pantone για το 2026
Το χρώμα της Pantone για το 2026