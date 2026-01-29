2026-01-29 09:00:38
Φωτογραφία για Το τρένο maglev της Ιαπωνίας πρόκειται να φτάσει τα 603 χλμ./ώρα και να αλλάξει τα σιδηροδρομικά ταξίδια
Το τρένο maglev σειράς L0 αναμένεται να εγκαινιαστεί γύρω στο 2035 και θα πρέπει να μπορεί να ταξιδεύει με μέγιστη ταχύτητα 603,5 χιλιομέτρων την ώρα. Παρόλο που ένα παρόμοιο τρένο θα μείωνε σημαντικά τους χρόνους ταξιδιού εντός της Ευρώπης, μια τέτοια άφιξη δεν θα πρέπει να αναμένεται σύντομα.traveltomorrow.comΗ Ιαπωνία έχει μακρά ιστορία με τα τρένα υψηλής ταχύτητας. Το πρώτο τρένο υψηλής sidirodromikanea
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN...
Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο OPEN...
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσούλου
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσούλου
Από Αθήνα για Ευρώπη με τρένο: Το mega-μετρό αλλάζει τα ταξίδια.
Έφτασε στη Θεσσαλονίκη το νέο τρένο Coradia Stream της Hellenic Train. Εικόνες
Ζελένσκι: Τρομοκρατική ενέργεια το ρωσικό πλήγμα σε επιβατικό τρένο – πέντε νεκροί
Το μακρύτερο τρένο σοκολάτας στον κόσμο σημείωσε ρεκόρ Γκίνες στο Μιλάνο.
Τρεις νεκροί και άλλοι τραυματίες από ρωσική επίθεση σε τρένο στην περιφέρεια του Χάρκοβο
Η Ισπανία προβλέπει πλήρη λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής που έφερε τραγωδία σε 10 ημέρες
Από Αθήνα για Ευρώπη με τρένο: Το mega-μετρό αλλάζει τα ταξίδια.
Hellenic Train: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά για τους νέους συρμούς [εικόνες]
Συναγερμός στο OPEN: Διακόπηκε η «Κοινωνία Άνω Κάτω» μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
Είναι δύσκολο το Φυσικό Αθήνας; Μύθοι και αλήθειες!
