Φωτογραφία για Hellenic Train: Διεκόπη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης.
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διεκόπη στις 16:25 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος – Θεσσαλονίκη, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης.Λόγω της διακοπής, οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 ( sidirodromikanea
