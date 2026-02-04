2026-02-04 12:30:48

Μετά το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, το Υπουργείο Μεταφορών έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα καθίσματα της Hellenic Train.Εκτροχιασμένο βαγόνι στα Τέμπη | EurokinissiΠολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει η έκθεση του ΕΟΔΑΣΑΜ που αναφέρει ότι τα καθίσματα του Intercity της πολύνεκρης τραγωδίας των Τεμπών, δεν πληρούσαν βασικές προϋποθέσεις.Συγκεκριμένα, δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις πυραντοχής και τονίζεται sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ