2025-12-23 14:15:09

Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, στις 09:00, η αγαπημένη εκπομπή «Το Πρωινό» φοράει τα γιορτινά της και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων.



Ο Γιώργος Λιάγκας και η τηλεοπτική του παρέα θα μας καλωσορίσουν σε ένα πλατό γεμάτο χαμόγελα, χαρά και εορταστική διάθεση. Στην εκπομπή, θα ξεδιπλωθούν μοναδικές ιστορίες ζωής, θα αποκαλυφθούν μυστικά σχέσεων, ενώ η μουσική, ο χορός και οι λαχταριστές συνταγές θα μας ταξιδέψουν σε μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα.



Καλεσμένοι στο πλατό, ο Τζώνης Καλιμέρης, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Γιώργος Λάγιος, που θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους ξεχωριστές στιγμές, ενώ ο Νίκος Απέργης θα δώσει τον ρυθμό με μουσική, τραγούδι και χορό. Αγαπημένα πρόσωπα-έκπληξη θα μας θυμίσουν τις πιο γλυκές αναμνήσεις των γιορτών, ενώ όλοι μαζί θα ταξιδέψουμε στο ενυδρείο του Ντουμπάι και στον μοναδικό υποβρύχιο ζωολογικό του κήπο. Και τέλος, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου θα μας… μυήσει στις πιο λαχταριστές γιορτινές συνταγές.



Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την πιο φωτεινή στιγμή της χρονιάς, γεμάτη χαρά, γέλιο και χριστουγεννιάτικη μαγεία.



«Το Πρωινό» – Η γιορτή ξεκινά στις 09:00, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου!



Πηγή: tvnea.com



