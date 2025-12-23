2025-12-23 14:15:09
Φωτογραφία για «Το Πρωινό» φοράει τα γιορτινά και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων
Την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, στις 09:00, η αγαπημένη εκπομπή «Το Πρωινό» φοράει τα γιορτινά της και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή παραμονή Χριστουγέννων.

Ο Γιώργος Λιάγκας και η τηλεοπτική του παρέα θα μας καλωσορίσουν σε ένα πλατό γεμάτο χαμόγελα, χαρά και εορταστική διάθεση. Στην εκπομπή, θα ξεδιπλωθούν μοναδικές ιστορίες ζωής, θα αποκαλυφθούν μυστικά σχέσεων, ενώ η μουσική, ο χορός και οι λαχταριστές συνταγές θα μας ταξιδέψουν σε μια πραγματικά γιορτινή ατμόσφαιρα.

Καλεσμένοι στο πλατό, ο Τζώνης Καλιμέρης, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Γιώργος Λάγιος, που θα μοιραστούν μαζί μας τις δικές τους ξεχωριστές στιγμές, ενώ ο Νίκος Απέργης θα δώσει τον ρυθμό με μουσική, τραγούδι και χορό. Αγαπημένα πρόσωπα-έκπληξη θα μας θυμίσουν τις πιο γλυκές αναμνήσεις των γιορτών, ενώ όλοι μαζί θα ταξιδέψουμε στο ενυδρείο του Ντουμπάι και στον μοναδικό υποβρύχιο ζωολογικό του κήπο. Και τέλος, ο Αλέξανδρος Παπανδρέου θα μας… μυήσει στις πιο λαχταριστές γιορτινές συνταγές.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί την πιο φωτεινή στιγμή της χρονιάς, γεμάτη χαρά, γέλιο και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

«Το Πρωινό» – Η γιορτή ξεκινά στις 09:00, την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου!

Πηγή: tvnea.com
ΕΡΤ1: Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την καλύτερη #ΠΑΡΕΑ
ΕΡΤ1: Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την καλύτερη #ΠΑΡΕΑ
Ευχές απο την ΠΑΣΚ- Σιδηροδρομικών
Ευχές απο την ΠΑΣΚ- Σιδηροδρομικών
ΕΡΤ1: Ρεβεγιόν Χριστουγέννων με την καλύτερη #ΠΑΡΕΑ
Πρωινή ψυχαγωγία: Ντέρμπι κορυφής ανάμεσα σε «Το Πρωινό» και «Super Κατερίνα»
Κυριαρχία «Super Κατερίνα» στην πρωινή ζώνη – Στη δεύτερη θέση το «Το Πρωινό»
Με αυτόν τον τραγουδιστή θα κάνει Παραμονή Χριστουγέννων ο Alpha
Το καταστροφικό οικολογικό αποτύπωμα των Χριστουγέννων
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (22/12/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (22/12/2025)
«Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε...
Γιώργος Λιάγκας για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1: «Κόλαφος» για τις ηχηρές απουσίες προσώπων του ομίλου
Ζέτα Μακρυπούλια: «Άλλαξε η ώρα του Ρουκ Ζουκ, δεν θα σας κάνω όμως δηλώσεις»