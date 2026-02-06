2026-02-06 13:51:01

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω συμμετοχής εργαζομένων της στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, καταργούνται τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια:• 1546 – 1554 – 1556 (Αθήνα – Χαλκίδα)• 1551 – 1557 – 1559 (Χαλκίδα – Αθήνα)• 1326 (Αθήνα – Κιάτο)• 2301 (Κιάτο – Αθήνα)Για την εξυπηρέτηση των sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ