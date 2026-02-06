2026-02-06 13:51:01
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω συμμετοχής εργαζομένων της στην απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, καταργούνται τα παρακάτω σιδηροδρομικά δρομολόγια:• 1546 – 1554 – 1556 (Αθήνα – Χαλκίδα)• 1551 – 1557 – 1559 (Χαλκίδα – Αθήνα)• 1326 (Αθήνα – Κιάτο)• 2301 (Κιάτο – Αθήνα)Για την εξυπηρέτηση των sidirodromikanea
Παρασκευή, 6/2/2026: Εργασίες ημέρας
Παρασκευή, 6/2/2026: Εργασίες ημέρας
«Λιάγκας για την τηλεόραση το “Πρωινό” και η σπόντα στον ΑΝΤ1: Τρεισήμισι ώρες; Θα βαριόμουν κι εγώ να μας δω»
«Λιάγκας για την τηλεόραση το “Πρωινό” και η σπόντα στον ΑΝΤ1: Τρεισήμισι ώρες; Θα βαριόμουν κι εγώ να μας δω»
Hellenic Train: Καταργούνται την Παρασκευή 06/02/2026 δρομολόγια Πύργος – Ολυμπία και Κατάκολο – Ολυμπία
Hellenic Train: Καταργούνται την Παρασκευή 06/02/2026 δρομολόγια Πύργος – Ολυμπία και Κατάκολο – Ολυμπία
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο φουλ οι δοκιμές των καινούριων συρμών – Με σακιά άμμου τα δρομολόγια
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
Hellenic Train: Πιθανόν να υπάρξουν αύριο προβλήματα στον Προαστιακό Αθήνας
Αγγλία: Σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια μετά από εκτροχιασμό τρένου.
Αγγλία: Σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια μετά από εκτροχιασμό τρένου.
Τέμπη: Επείγουσα εντολή του Υπουργείου Μεταφορών να ελέγξει όλα τα καθίσματα στη Hellenic Train
Τέμπη: Επείγουσα εντολή του Υπουργείου Μεταφορών να ελέγξει όλα τα καθίσματα στη Hellenic Train
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/2/2026)
Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha: «Μου είπαν "αυτά είναι τα λεφτά", τους είπα "εντάξει", δεν διαπραγματεύτηκα»
Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha: «Μου είπαν “αυτά είναι τα λεφτά”, τους είπα “εντάξει”, δεν διαπραγματεύτηκα»
Υπό έλεγχο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ για βαριά κακουργήματα – Δέσμευση λογαριασμών...- Γιάννης Παναγόπουλος: Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου
Υπό έλεγχο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ για βαριά κακουργήματα – Δέσμευση λογαριασμών...- Γιάννης Παναγόπουλος: Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» σε άλλο επίπεδο – Χωρίς αντίδραση το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Happy Day» σε άλλο επίπεδο – Χωρίς αντίδραση το «Καλημέρα Ελλάδα»