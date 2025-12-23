Με ένα πλούσιο πρόγραμμα, γεμάτο κέφι, μουσική και αμέτρητες εκπλήξεις, η ΕΡΤ υποδέχεται τη νέα χρονιά. Από την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, η ΕΡΤ1, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και η ΕΡΤ3 φέρνουν στις οθόνες μας εορταστικές ψυχαγωγικές εκπομπές με λαμπερούς καλεσμένους, σπουδαίες συναυλίες, μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ταινίες για μικρούς και μεγάλους, ντοκιμαντέρ, καθώς και πάρτι σε απευθείας μετάδοση.Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025Παραμονή ΠρωτοχρονιάςΕΡΤ1Τελευταία ημέρα του χρόνου και η εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική» με τον σεφ Ανδρέα Λαγό, στις 14:00, υποδέχεται τη γοητευτική ηθοποιό και παρουσιάστρια Νόνη Δούνια, σε ένα στούντιο με λαμπερές πινελιές και γιορτινή διάθεση. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό ετοιμάζουν κυδώνια γεμιστά με κιμά και μια βασιλόπιτα με κάστανο, έτοιμη να υποδεχτεί τη νέα χρονιά.Η Νόνη Δούνια μάς μιλάει για την κόρη της που σπουδάζει στην Αμερική και την επιθυμία της να είναι ανεξάρτητη, για τους γονείς της που κι εκείνη την άφησαν ελεύθερη και αυτόνομη, για το τι θυμάται από τα παιδικά της χρόνια τις γιορτινές μέρες, για την καταγωγή της από τις Σπέτσες, αλλά και για το πως προέκυψε το μόντελινγκ.Στις 16:00, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος υποδέχονται στο «Στούντιο 4» την Klavdia σε μια απολαυστική, αλλά και αποκαλυπτική συνέντευξη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μάς μιλά για το πώς διαμορφώθηκε η ζωή της μετά τη Eurovision και για τα σχέδια για το μέλλον. Παράλληλα, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τι ακριβώς συνέβη στην τελευταία της πρόβα πριν τον Ημιτελικό της Eurovision.Η εκπομπή επισκέπτεται το χριστουγεννιάτικο χωριό στην Τεχνόπολη και μιλά… με τα ξωτικά και τη σύζυγο του Άι Βασίλη.Μαθαίνουμε πώς γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο, τα περίεργα έθιμα και τις συνήθειες που ακολουθούν.Ακόμη, ανακαλύπτουμε τι είναι η «ψυχή αβγοτάραχου» και το παγωτό με ελαιόλαδο. Όλες οι περίεργες ονομασίες και γεύσεις που θα συναντήσουμε στα μενού των ρεβεγιόν.Παρακολουθούμε ένα αφιέρωμα στα πιο σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν το 2025.Τέλος, στην κουζίνα ο Δημήτρης Μακρυνιώτης ετοιμάζει εορταστική νουγκατίνα.Στις 22:30, κάνουμε ρεβεγιόν με την εορταστική #Παρέα και τον Γιώργο Κουβαρά. Μια εορταστική εκπομπή γεμάτη ευχές για τη καινούργια χρονιά, αγάπη και πολλές εκπλήξεις, συντροφιά με τον εξαιρετικό Κώστα Μακεδόνα, σε ένα άψογα επιμελημένο πρόγραμμα, ειδικά για τη βραδιά.Ο οικοδεσπότης υποδέχεται στο πλατό της εκπομπής υπέροχους καλεσμένους: τον Κώστα Αποστολάκη, την Ηλιάνα Γαϊτάνη, τη Χριστιάννα Γαλιάτσου, τη Μαρία Ηλιάκη, την Άννα Κουτσαφτίκη, τη Φωτεινή Μπαξεβάνη, την Τζένη Μελιτά, τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, τη Ματίνα Νικολάου, τη Φρόσω Ράλλη, τον Ταξιάρχη Χάνο, τη Σάννυ Χατζηαργύρη και τον Χάρη Χιώτη.Όλοι μαζί μοιράζονται μια νύχτα γιορτής με ιστορίες, χιούμορ και τραγούδια και υποδέχονται τη νέα χρονιά με χαμόγελα και αισιοδοξία.Σε έκτακτη εμφάνιση, ο Γιώργος Μαργαρίτης δίνει τον δικό του τόνο στη γιορτή και αφιερώνει τραγούδια εκεί όπου χτυπά η καρδιά του απόδημου ελληνισμού. Λίγο πριν το τέλος της πρωτοχρονιάτικης εορταστικής εκπομπής ένα στιγμιότυπο ελληνικής παράδοσης από το συγκρότημα του Κώστα Μήτση.Στις 23:55, η ΕΡΤ1 σε απευθείας σύνδεση με την πλατεία Συντάγματος, θα μεταδώσει την εορταστική εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου, που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων.Στις 00:10, συνεχίζεται η μετάδοση της εορταστικής εκπομπής #Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά.Στις 01:40, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, παρακολουθούμε τη ρομαντική κομεντί «Χριστούγεννα όλο τον xρόνο», σε σκηνοθεσία Μάρνι Μπάνακ, με τους Σίντι Μπάσμπι, Κάθριν Μπάρελ, Τζορτζ Μάσβολ, Κόρεϊ Σεβιέ, Ματ Γουέλς, Γιάννα Χίλλις.Υπόθεση: Η Λόρι Τζο έχει εμμονή με τα Χριστούγεννα. Αφού παραιτείται από την δουλειά της πείθει την εργασιομανή συγκάτοικό της, Τόρι να την ακολουθήσει στο ταξίδι της στις Εορταστικές Πηγές. Εκεί τα Χριστούγεννα γιορτάζονται όλο το χρόνο και σκοπός του ταξιδιού της είναι να κρεμάσει το στολίδι που είχε φτιάξει πριν χρόνια με την εκλιπούσα πλέον γιαγιά της.Ένα πρόβλημα με το αυτοκίνητο στην αρχή του ταξιδιού τους είναι απλώς ο προάγγελος των καθυστερήσεων που θα αντιμετωπίσουν. Ο κοινός παράγοντας σε όλες τις καθυστερήσεις είναι ένας ηλικιωμένος άνδρας που αυτοαποκαλείται Κρις Κρινγκλ και ο οποίος φαίνεται να υπονοεί διαρκώς ότι δεν πρέπει να αφήνουν τα απρόοπτα στη ζωή να τους προσπερνούν, ειδικά τη μαγεία των Χριστουγέννων.ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΗ ΕΡΤ2 Σπορ, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, στις 21:00, μεταδίδει τη ρομαντική δραμεντί «Χριστουγεννιάτικη πιρουέτα», σε σκηνοθεσία και σενάριο Τζον Στίμπσον, με τους Άμπιγκεϊλ Κλάιν, Ράιαν Κούπερ, Γουίλ Λάιμαν, Μεάρα Μαχόνι-Γκρος, Μάθιου Γκριμάλντι και Καρολάιν Πορτού.Υπόθεση: Η Κόρτνεϊ Μπένετ, πρώην αθλήτρια του αμερικανικού καλλιτεχνικού πατινάζ, διδάσκει μαθήματα πατινάζ και διευθύνει το υπαίθριο δημόσιο παγοδρόμιο της πόλης, αλλά όταν ο δήμαρχος ανακοινώνει το κλείσιμό του, η Κόρτνεϊ είναι συντετριμμένη αλλά αποφασισμένη να το σώσει.Αφού οι προσπάθειες της Κόρτνεϊ να «ζεστάνει» την καρδιά του δημάρχου, που θυμίζει Σκρουτζ, αποτυγχάνουν, ζητεί τη βοήθεια του Νόα Τρέμπλεϊ, ενός πρώην επαγγελματία παίκτη χόκεϊ και χήρου πατέρα, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του νέου κλειστού κέντρου πατινάζ, για να τη βοηθήσει, και μαζί βρίσκουν στον πάγο κάτι περισσότερο από το πνεύμα των διακοπών.Στις 22:30, μεταδίδεται το Party Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ, σε απευθείας μετάδοση από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όπως κάθε χρόνο, η Αγορά του ΚΠΙΣΝ γεμίζει φως, μουσική και κέφι σε μια γιορτή που έχει πλέον καθιερωθεί ως αγαπημένη συνάντηση για μικρούς και μεγάλους.Οικοδεσπότης της λαμπερής γιορτής είναι ο τραγουδιστής και ηθοποιός Ζερόμ Καλούτα, ο οποίος θα μας παρασύρει με την ενέργεια και τη ζεστασιά που χαρακτηρίζει τις εμφανίσεις του. Το μουσικό έναυσμα της βραδιάς δίνει η Alexandra Sieti, μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει για τη χαρισματική jazzy φωνή και τη σκηνική της παρουσία. Μαζί με την επταμελή μπάντα της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει soul, funk και disco αναφορές. Από τις Sisters Sledge και τους Blues Brothers έως την Alicia Keys και τον Weeknd, η Alexandra Sieti και η μπάντα της γεμίζουν την Αγορά με ρυθμό και ενέργεια κάτω από το φωτισμένο δέντρο του ΚΠΙΣΝ.Αμέσως μετά, ο Sunshine Pedro αναλαμβάνει τα decks, για ένα μεγάλο open-air πάρτι που θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του 2026. Με επιρροές από τη house, disco και afro beat σκηνή, τα dj sets του Sunshine Pedro αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα ρυθμών και μεταδοτικής ενέργειας, προσκαλώντας το κοινό να γιορτάσει κάτω από τον αττικό ουρανό.ΕΡΤ3Αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου, στις 00:00, το «MindZet» στην ΕΡΤ3 υποδέχεται το 2026 με μια ειδική εορταστική εκπομπή. Το στούντιο διαμορφώνεται ως ζωντανή μουσική σκηνή, με τους Μουζικάνους επί σκηνής να ντύνουν μουσικά όλη τη ροή, σε κλίμα πρωτοχρονιάτικου live party.Η εκπομπή κάνει ένα γρήγορο, νεανικό «rewind» στις 12 viral στιγμές του 2025: από τις πιο δημοφιλείς αναζητήσεις (σεισμοί, κοινωνικός τουρισμός, Labubu), τα πρόσωπα και τα αθλητικά γεγονότα της χρονιάς, μέχρι τις ταινίες και τις λέξεις/έννοιες που συζητήθηκαν. Με ενότητες τύπου mindcheck και σύντομα quizzes («Τι σημαίνει;», «Ποια/ποιος είναι;», «Ποια συνταγή έψαξαν περισσότερο οι Έλληνες;»), η ομάδα του «MindZet» «διαβάζει» τη χρονιά που έφυγε, στη γλώσσα της Gen Z και των millennials. Στο δεύτερο μέρος, οι παρουσιαστές φτιάχνουν Glühwein live στο στούντιο, προβάλλονται ευχές για το 2026 από πρόσωπα της ΕΡΤ3, καθώς και μίνι γκάλοπ σε εργαζόμενους («Μια λέξη για το 2025», «Highlight της χρονιάς», «Στόχος για το 2026»). Ένα σύντομο Best Of MindZet κλείνει τον απολογισμό, πριν την τελική εορταστική αποφώνηση με τους Μουζικάνους, που σηματοδοτεί τη νέα χρονιά με αισιοδοξία και ξεκάθαρο νεανικό στίγμα για την ΕΡΤ3.Στις 01:30, μεταδίδεται η συναυλία κλασικής μουσικής «Ντάνιελ Χόουπ – Η Γοητεία του Χορού». Σε γρήγορη κίνηση και με τη νοσταλγική ελαφρότητα του βαλς, η βραδιά απεικονίζει τον κόσμο του χορού σε όλες τις παραλλαγές του, από το κομψό αυλικό μινουέτο μέχρι το φλογερό αργεντίνικο ταγκό. Ο Ντάνιελ Χόουπ είναι γοητευμένος από τη δύναμη του χορού να συγκινεί και να εμπνέει. Στο έργο «Χορός», ταξιδεύει τους ακροατές σε επτά αιώνες μουσικής ιστορίας, γιορτάζοντας τους ρυθμούς που έχουν θέσει τα σώματα σε κίνηση και έχουν ανυψώσει τις καρδιές από την αρχή του χρόνου. Το πρόγραμμα ξεκινά από το ανώνυμο Lamento di Tristano του 14ου αιώνα και φτάνει μέχρι το έργο Orawa (1986) του Βόιτσεχ Κίλαρ, περνώντας μέσα από κλασικά αριστουργήματα των Πουρσέλ, Χέντελ, Μότσαρτ και Σεν-Σανς. Μια μοναδική μουσική εμπειρία που συνδέει το παρελθόν με το παρόν γιορτάζοντας τη διαχρονική μαγεία του χορού και της μουσικής.Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026ΠρωτοχρονιάΕΡΤ1Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στις 07:20, παρακολουθούμε από την ΕΡΤ1, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, την οικογενειακή ταινία «Ο Αϊ Βασίλης κινδυνεύει», σε σκηνοθεσία Ντάστιν Ρίκερτ, με τους Τζόι Λόρενς Άνταμς, Γουίλιαμ Σόκλεϋ, Άμπραχαμ Μπενρούμπι, Τρέις Άντκινς, Κέβιν Πόλακ, Ιλεάνα Ντάγκλας.Υπόθεση: Όταν ένας δυσαρεστημένος πολιτικός ξεκινάει μια παγκόσμια εκστρατεία για την απαγόρευση του μύθου του Άγιου Βασίλη, ο κόσμος ενώνεται με το κίνημά του, με αποτέλεσμα ο Άγιος Βασίλης να χάσει τις μαγικές του δυνάμεις.Δύο παιδιά από μια μικρή αγροτική κοινότητα μαθαίνουν για τη δύσκολη θέση του Άγιου Βασίλη και προσπαθούν να βοηθήσουν τον Κρις Κρίνγκλ να ανακτήσει τις δυνάμεις του, όταν αυτός εγκλωβίζεται στον αχυρώνα τους, ενώ κάνει τις τελευταίες του βόλτες σε όλο τον κόσμο.Στις 09:00, στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά υποδέχονται τον καινούριο χρόνο με αγαπημένους καλεσμένους, συζητήσεις, παιχνίδια, θεματικά βίντεο, με καλοσύνη, μαγειρική και με το… τυχερό φλουρί που αναζητά αποδέκτη. Ο σκηνοθέτης Γιώργος Νανούρης κάνει ποδαρικό στην παρέα της εκπομπής, μιλά, συγκινείται ενώ τον περιμένει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Ο Δημήτρης Μπάσης ερμηνεύει αγαπημένα τραγούδια για να υποδεχτούμε το 2026 με την καλύτερη μουσική διάθεση, ενώ μιλάει για τη ζωή του με εξομολογητική διάθεση. Η ψυχολόγος Ελίνα Κεπενού μάς προτείνει τι θα ήταν καλό να αφήσουμε στο παρελθόν και τι να δημιουργήσουμε εκ νέου ως οικογένεια τη νέα χρονιά. Η Γωγώ Δελογιάννη ετοιμάζει πρωτόπιτα Κοζάνης και στρώνει το πιο γιορτινό τραπέζι των ημερών, ενώ ο Κωνσταντίνος Μπούρας Μπαϊμάκος παρουσιάζει τις πιο εκρηκτικές «Μπουροχμαχίες».Στις 12:10, θα απολαύσουμε στην ΕΡΤ1 την καθιερωμένη Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία του 2026 απευθείας από τη Βιέννη και από τη Χρυσή Αίθουσα του Musikverein, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης.Στο πόντιουμ θα βρεθεί, για πρώτη φορά, ο 50χρονος Γαλλοκαναδός αρχιμουσικός Yannick Nézet-Séguin, γνωστός για την εκρηκτική του ενέργεια.Αφεθείτε σε αγαπημένα βαλς, ζωηρές πόλκες και λαμπερά μαρς, που γεμίζουν την αίθουσα και την οθόνη με ενέργεια και γιορτινή χαρά. Τα αναμενόμενα encore θα φέρουν τις καθιερωμένες εκπλήξεις, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο πρόγραμμα εμφανίζονται έργα γυναικών – φέτος, μάλιστα, από δύο συνθέτριες.Η μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια (HD) της ΕΡΤ1 θα συνοδεύεται από ταυτόχρονη κάλυψη στο Τρίτο Πρόγραμμα, στο EPTnews radio αλλά και στον ιστότοπο ertecho.gr.Οι παραγωγοί του Tρίτου Προγράμματος, Νίκος Κανελλόπουλος και Αλεξάνδρα Γιαλίνη, θα μας ξεναγήσουν στην ιστορία κάθε έργου και συνθέτη, αναδεικνύοντας τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά.Ξεκινήστε το 2026 με μουσική, χορό, νότες και ατμόσφαιρα γιορτής, που μόνο η Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της Βιέννης μπορεί να προσφέρει!Στις 15:00, στο «Στούντιο 4», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος κόβουν τη βασιλόπιτα μαζί με όλους τους συνεργάτες της εκπομπής. Πρώτη καλεσμένη της νέας χρονιάς η Βάνα Μπάρμπα σε μία από τις πιο εξομολογητικές της συνεντεύξεις. Μιλά για την αυτοβιογραφία της, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο ξεκίνημα της καριέρας της, τον μεγάλο έρωτα της ζωής της, τη φιλία της με τη Ζωή Λάσκαρη και την παρουσία της στα Όσκαρ.Η Μαρία Αθανασοπούλου, η γνωστή Tiktoker Korean Maria, επέστρεψε από τη Σεούλ και μας μιλάει για τα μυστικά της K Beauty περιποίησης και τις διαφορές στη νοοτροπία που δυσκόλεψαν τη ζωή της στη Νότια Κορέα.Συνδεόμαστε με Νεπάλ και τον μοναδικό Έλληνα που ζει εκεί, τον μουσικό Δημήτρη Γιαννόπουλο, που εγκατέλειψε την Ελλάδα πριν από 15 χρόνια και δημιούργησε τη δική του οικογένεια εκεί. Θυμόμαστε ακόμα ξένες και ελληνικές επιτυχίες από τα 80s και 90s, που σημάδεψαν πάρτι, έρωτες αλλά και ρεβεγιόν.Και φυσικά ανατρέχουμε στο πλούσιο Αρχείο της ΕΡΤ και κάνουμε ένα λαμπερό μουσικό ταξίδι στην Πρωτοχρονιά του 1986 με τους Άννα Βίσση, Νάνα Μούσχουρη, Γιώργο Χατζηνάσιο, Δήμητρα Γαλάνη, Δάκη, Αρλέτα, Ανδρέα Μικρούτσικο και Σοφία Βόσσου.Στις 22:00, έρχεται το πιο εορταστικό επεισόδιο του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού «Στην Πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, η οποία φοράει το πιο φωτεινό της χαμόγελο και υποδέχεται δύο ομάδες που δεν φοβούνται την πίεση Το στούντιο γεμίζει γιορτινά φώτα, γέλια, δυνατές προσωπικότητες και απρόβλεπτες αναμετρήσεις που υπόσχονται να ανεβάσουν την αδρεναλίνη αλλά και το γιορτινό κέφι!Η πρώτη τετράδα είναι η απόλυτη, δημοσιογραφική «dream team». Τέσσερις άνθρωποι που συνήθως πιέζουν εκείνοι με τις ερωτήσεις, τώρα έρχεται η σειρά τους να απαντήσουν: Νίνα Κασιμάτη, Δημήτρης Κοτταρίδης, Πέτρος Μαυρογιαννίδης και Γιώργος Σιαδήμας.Θα τα βγάλουν άραγε πέρα όταν ο χρόνος μετράει ανάποδα και η πίεση χτυπάει… γιορτινά καμπανάκια;Η δεύτερη είναι η «ψυχαγωγική super ομάδα». Τέσσερις αγαπημένες παρουσίες που ξέρουν να μεταφέρουν ενέργεια, χιούμορ και λάμψη σε κάθε τους εμφάνιση: Ζωή Κρονάκη, Μαρία Ηλιάκη, Κατερίνα Στικούδη και Κρατερός Κατσούλης.Με αυτά τα ονόματα σε μία τετράδα… δεν γίνεται να μην πέσει το στούντιο από τα γέλια!Στις 00:30, μεταδίδεται η ρομαντική κομεντί «Ένας Αϊ Βασίλης για τη Χόλι», σε σκηνοθεσία Σον Τόλεσον και πρωταγωνιστές τους Μέγκαν Χίλτι, Νόα Μιλς, Πατρίσια Ίσαακ, Τζουν Σκουίμπ, Γκάρι Τσαλκ, Ματ Χάμιλτον και Φιόνα Βρουμ.Υπόθεση: Η Χόλι επιστρέφει στο σπίτι της για τα Χριστούγεννα και εργάζεται ως ξωτικό του Αϊ-Βασίλη στο κατάστημα της οικογένειάς της. Εκεί γνωρίζει έναν νεαρό αντικαταστάτη του Αϊ-Βασίλη, τον Νικ και τον ερωτεύεται.Όταν ο Νικ εξαφανίζεται σε μια ανατροπή της ιστορίας της Σταχτοπούτας, η Χόλι τον αναζητά με μοναδικό στοιχείο τις χαμένες μαύρες μπότες του.ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΣτις 18:00, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μεταδίδει την ξένη, βιογραφική, αθλητική δραμεντί «Το άλογο των ονείρων», σε σκηνοθεσία Όρος Λιν, με τους Τόνι Κολέτ, Ντέμιαν Λιούις, Όουεν Τιλ, Καρλ Τζόνσον, Τζοάνα Πέιτζ, Λίντα Μπάρον, Σιάν Φίλιπς, Πίτερ Ντέιβινσον, Στέφαν Ρόντρι, Άντονι Ο’Ντόνελ και Νίκολας Φάρελ.Υπόθεση: H ταινία αφηγείται την εμπνευσμένη αληθινή ιστορία της Ντριμ Αλάιανς (Dream Alliance), ενός απίθανου αλόγου ιπποδρομιών που εκτρέφει η πωλήτρια μιας μικρής ουαλικής πόλης, Ζαν Βόουκς.Με πολύ λίγα χρήματα και χωρίς εμπειρία, η Ζαν πείθει τους γείτονές της να συνεισφέρουν τα πενιχρά τους έσοδα για να βοηθήσουν στην ανατροφή της Ντριμ με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να ανταγωνιστεί την ελίτ των ιπποδρομιών.Η επένδυση της ομάδας αποδίδει καρπούς, καθώς η Ντριμ ανεβαίνει στην ιεραρχία με πείσμα και αποφασιστικότητα και συνεχίζει να τρέχει στο Welsh Grand National, δείχνοντας την καρδιά ενός πραγματικού πρωταθλητή.ΕΡΤ3Στις 10:00, μεταδίδεται από την ΕΡΤ3 η μεταγλωττισμένη παιδική ταινία «Αϊλό: Ο Μικρός Ήρωας». Μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης, με την ευαισθησία του «Μπάμπι», τη γλυκιά γοητεία της «Εποχής των Παγετώνων» και την κινηματογραφική ανάσα του ντοκιμαντέρ «Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα» — ένα παραμύθι της φύσης για μικρούς και μεγάλους, ιδανικό για τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς.Υπόθεση: Ακολουθήστε το μαγευτικό ταξίδι ενός νεογέννητου ταράνδου, του Αϊλό, καθώς κάνει τα πρώτα του βήματα προς την ενηλικίωση μέσα στην παγωμένη και αχανή ομορφιά της τάιγκα, στο χιονισμένο Λάπλαντ της Φινλανδίας.Σε έναν κόσμο όπου το φως παίζει με τον πάγο και η φύση γράφει τους δικούς της κανόνες, ο Αϊλό συναντά αλεπούδες, λύγκες, αετούς, αρκούδες, λύκους και σκίουρους — φίλους και εχθρούς που θα τον βοηθήσουν να μάθει τι σημαίνει επιβίωση, τόλμη και ισορροπία στη σιωπή του Βορρά.Μια τρυφερή ιστορία ενηλικίωσης, με την ευαισθησία του «Μπάμπι», τη γλυκιά γοητεία της «Εποχής των Παγετώνων» και την κινηματογραφική ανάσα του ντοκιμαντέρ «Το Ταξίδι του Αυτοκράτορα» — ένα παραμύθι της φύσης για μικρούς και μεγάλους, ιδανικό για τις πρώτες ώρες της νέας χρονιάς.Στις 11:30, παρακολουθούμε το ντοκιμαντέρ «Στην Πατρίδα του Άι Βασίλη». Το χιόνι σκεπάζει τα δέντρα και φώτα πράσινα χορεύουν σ’ έναν αστροστόλιστο ουρανό. Τις γιορτές, οι σκέψεις μας στρέφονται σε μια μακρινή, χειμωνιάτικη χώρα των θαυμάτων, πέρα στο Βορρά. Είναι μια περιοχή γνωστή στους ξένους ως Λαπωνία, η μαγική πατρίδα του Άι Βασίλη. Ωστόσο, μακριά από τα φώτα των εορτών, η χώρα του Άι Βασίλη είναι ακόμη πιο μαγευτική, γεμάτη με απίστευτα, άγρια πλάσματα και υπόκειται σε διαρκείς αλλαγές. Κατά τον μακρύ, σκοτεινό χειμώνα, ο μοσχόβους στέκει φρουρός στον τσουχτερό άνεμο, χρυσαετοί πετούν πάνω από τη λεία τους και μεγάλες γκρίζες κουκουβάγιες διατρέχουν τεράστιες αποστάσεις μέσα στο παγωμένο δάσος. Όταν έρχεται το καλοκαίρι, ο ήλιος δεν δύει ποτέ, καθώς οι τάρανδοι κινούνται προς τα βόρεια, οι κουκουβάγιες πηγαίνουν να γεννήσουν, ενώ αρκούδες και λύκοι πολεμούν μεταξύ τους για την τροφή. Αυτή η λυρική παρουσίαση της άγριας πατρίδας του Άι Βασίλη μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν ένα τόσο μαγικό μέρος μπορεί να υπάρχει στ’ αλήθεια.Στις 19:30, η ΕΡΤ3, σε απευθείας σύνδεση με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μεταδίδει την Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία «Σίσσυ» της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα εορταστικό πρόγραμμα με βιενέζικο αέρα, με μουσική από οπερέτες και βαλς. Κορωνίδα αυτού του προγράμματος είναι η διάσημη οπερέτα «Σίσσυ» του Φριτζ Κράισλερ, για την αγαπημένη πριγκίπισσα του βασιλικού βαυαρικού Οίκου των Βίττελσμπαχ και μετέπειτα αυτοκράτειρα Ελισάβετ, τη μακροβιότερη της Αυστρίας. Μέσα από ένα «ιδιαίτερο μάθημα Ελληνικών», εμπνευσμένο από τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας που έκανε με τον Έλληνα συγγραφέα και ποιητή Κωνσταντίνο Χρηστομάνο, θα μυηθούμε σε άγνωστες πτυχές της αντισυμβατικής προσωπικότητάς της, στην βαθιά αγάπη της για τις τέχνες και την Ελλάδα και σε όλα όσα έκαναν την «θλιμμένη πριγκίπισσα» τόσο συμπαθή σε όλο τον κόσμο.Στις 22:30, η Λένα Αρώνη και η εκπομπή #Start καλωσορίζουν το 2026, φιλοξενώντας ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά ζευγάρια της ελληνικής μουσικής σκηνής: την Καίτη Γαρμπή και τον Διονύση Σχοινά. Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, οι δύο καλλιτέχνες μιλούν με ειλικρίνεια και συγκίνηση για την κοινή τους πορεία στη ζωή και στη μουσική. Αποκαλύπτουν άγνωστες ιστορίες, μοιράζονται στιγμές χαράς και δυσκολίας και φωτίζουν τη δύναμη της αγάπης που τους ενώνει εδώ και χρόνια. Ζευγάρι τόσο στη ζωή όσο και στη σκηνή, η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς μιλούν ανοιχτά για τις προκλήσεις του να συνδυάζεις τον έρωτα με τη δημιουργία και την οικογενειακή ζωή με τις επαγγελματικές απαιτήσεις, αποκαλύπτοντας παράλληλα τις αθέατες πτυχές μιας σχέσης που άντεξε στον χρόνο. Το επεισόδιο ολοκληρώνεται με μοναδικές μουσικές στιγμές και αγαπημένες, διαχρονικές επιτυχίες από τις εμφανίσεις τους στην «Αυτοκίνηση», σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα γεμάτη αγάπη και θετική ενέργεια.Στις 00:00, μεταδίδεται η μουσικοχορευτική παράσταση «Babylon Hotel». Στον φαντασμαγορικό κόσμο του Babylon Hotel, η μουσική ρέει από κάθε γωνιά σαν αφρισμένη σαμπάνια. Η ανώτερη τάξη συναντά τον κάτω κόσμο σε ένα χωνευτήρι ευφορίας και χλιδής, νοσταλγίας και ευχαρίστησης με μια ανέμελη τάση προς τους «πειρασμούς» που ήταν αισθητή στην πληθωρική νυχτερινή ζωή της δεκαετίας του 1920 σε όλο τον κόσμο. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Δανίας συναντά τη Μεγάλη Μπάντα της Δανεζικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση της Μίχο Χαζάμα και μαζί με τους καλεσμένους τους θα σας οδηγήσουν στο φανταστικό Babylon Hotel, όπου οι πόρτες ανοίγονται σε έναν κόσμο μουσικής από ταινίες όπως «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι», «Μπουρλέσκ», την τηλεοπτική σειρά «Babylon Berlin» και τις όπερες «Πόργκι και Μπες» και «Μαχαγκόνι».Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026ΕΡΤ1Την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στις 06:45, η εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» με τους Κρατερό Κατσούλη και Μαρία Ηλιάκη έρχεται δυναμικά για να υποδεχτεί το 2026 με κέφι, χαμόγελα και χορό! Οι παρουσιαστές δίνουν το σύνθημα για μια αισιόδοξη και ζεστή αρχή της νέας χρονιάς, με εκλεκτούς καλεσμένους, ενδιαφέρουσες συζητήσεις και πολλή μουσική.Καλεσμένη της εκπομπής, η αγαπημένη ηθοποιός Ντορέττα Παπαδημητρίου, σε μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τη ζωή, τη δουλειά και τα νέα της σχέδια.Στον καναπέ του «Νωρίς-Νωρίς» κάθεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, σε μια κουβέντα με χιούμορ, συναίσθημα και αλήθειες.Τη σκυτάλη παίρνει η ζωντανή μουσική, με τον Μάνο Πυροβολάκη και την παρέα του, που φέρνουν στο πλατό ρυθμό, ενέργεια και διάθεση για χορό.Στις 09:00, στο «Πρωίαν σε είδον», ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά και τη δεύτερη ημέρα της νέας χρονιάς φιλοξενούν ξεχωριστούς καλεσμένους, μαθαίνουν χρήσιμες πληροφορίες, παίζουν και μας εύχονται καλή χρονιά!Ο Γιώργος Κακούσης και η Νικολέττα Κρητικού, οι δύο δημοσιογράφοι του ΕΡΤnews έρχονται στην παρέα της εκπομπής και μιλούν για τη ζωή και τη δουλειά τους.Η διατροφολόγος Αριστέα Γαζούλη μάς μαθαίνει τον τρόπο με στόχο να μειώσουμε την σπατάλη του φαγητού, ενώ η Γωγώ Δελογιάννη ετοιμάζει ριζότο με προσούτο, αφρώδες κρασί και καραμελωμένα πεκάν.Ο Γιάννης Τσορτέκης και η Έλενα Μαυρίδου διηγούνται όμορφες ιστορίες και μοιράζονται το γιορτινό τραπέζι με τον Φώτη και την Τζένη.Στις 14:00, στο πρώτο επεισόδιο της νέας χρονιάς, η «ΠΟΠ Μαγειρική» υποδέχεται την ταλαντούχα ηθοποιό Έμιλυ Κολιανδρή, σε ένα στούντιο με καθαρή, ανανεωμένη ενέργεια και αίσθηση καινούργιας αρχής. Με τον σεφ Ανδρέα Λαγό μαγειρεύουν γαλοπούλα με κυδώνια και έναν σοκολατένιο κορμό με κουραμπιέδες, σε μια γλυκιά εκκίνηση του 2026.Η Έμιλυ Κολιανδρή μάς μιλά για την «Ηλέκτρα» στην οποία πρωταγωνιστεί, για το πού αποδίδει την επιτυχία της σειράς, για τη σχέση της με την μαγειρική, για το τι αγαπά στην υποκριτική, αλλά και για το πόσο δύσκολο είναι να τη συνδυάσει με την οικογένεια.Στις 22:00, στο εορταστικό επεισόδιο του τηλεπαιχνιδιού «Στην πίεση» με την Ευγενία Σαμαρά, οκτώ αγαπημένοι ηθοποιοί μπαίνουν με το δεξί και παλεύουν να βγουν νικητές για το καλό όλης της υπόλοιπης χρονιάς: Οι Βαρβάρα Λάρμου, Σταύρος Τσουμάνης, Κωνσταντίνος Δανίκας, Κωνσταντίνος Κλαυδιανός, Μαρία Κωνσταντάκη, Ελισάβετ Γιαννικού, Νίκος Μέλος και Παναγιώτα Παπαδημητρίου παίζουν για καλό σκοπό! Θα παίξουν δίκαια; Θα υπάρξουν ενστάσεις κι εντάσεις;Στις 00:30, μεταδίδεται η ρομαντική κομεντί «Και ζήσαν αυτοί καλά…» με τους Έριν Κράκαου, Νίαλ Μάτερ, Γουέντι Μάλικ, Π. Λιν ΤζόνσονΥπόθεση: Όταν η Μιράντα άρχισε να αναζητά πληροφορίες για τον βιολογικό της πατέρα, δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι αυτή της η έρευνα θα την οδηγούσε στην οικογένεια που πάντα ήθελε αλλά και στον Ίαν, τον έρωτα της ζωής της.Μετά τον ρομαντικό τους αρραβώνα τα προηγούμενα Χριστούγεννα, η Μιράντα ετοιμάζεται να παντρευτεί τον Ίαν.Μαζί, η οικογένειά της αλλά και η καινούρια της οικογένεια, οι Γουίτκομπ.Όσο πλησιάζει η ημερομηνία του γάμου, η Μιράντα θέλει να είναι σίγουρη ότι ανοίγεται ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της με τον Ίαν με τις καλύτερες, κατά το δυνατόν, προϋποθέσεις.ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΣτις 18:00, μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το οικογενειακό δράμα «Ο θριαμβευτής», σε σκηνοθεσία Άλεξ Κέντρικ και πρωταγωνιστές τους Άλεξ Κέντρικ, Αρίν Τόμσον, Κάμερον Αρνέτ, Σάρι Γουίτμαν, Πρισίλα Σίρερ και Στίβεν Κέντρικ.Υπόθεση: Ο Τζον Χάρισον είναι προπονητής μπάσκετ σ’ ένα σχολείο, όπου μετά τη διάλυση της ομάδας μπάσκετ, του ανατίθεται να προπονήσει μια έφηβη με άσθμα, τη Χάνα, σε δρόμους μεγάλων αποστάσεων.Μέσα απ’ αυτήν τη γνωριμία θα βρουν απαντήσεις και λύσεις που θα τους αλλάξουν τη ζωή.Μια ταινία για όλη την οικογένεια, που μιλάει για την πίστη, τη συγχώρεση και τη δύναμη της θέλησης.Στις 21:00, παρακολουθούμε το αθλητικό δράμα «Touchback», σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ντον Χάντφιλντ, με τους Μπράιαν Πρίσλεϊ, Κερτ Ράσελ, Μέλανι Λίνσκι, Μαρκ Μπλούκας, Κριστίν Λάτι και Σάρα Ράιτ.Υπόθεση: Στην αποφασιστική φάση του πιο σημαντικού αγώνα της ζωής του, ο Σκοτ Μέρφι, ένας από τους καλύτερους παίκτες λυκειακού ποδοσφαίρου της χώρας, τραυματίζει το γόνατό του και καταστρέφει τα όνειρά του για μια καριέρα στο κολέγιο και στον επαγγελματικό αθλητισμό.Αλλά δεκαπέντε χρόνια αργότερα, του δίνεται η ευκαιρία της ζωής του: η ευκαιρία να γυρίσει πίσω και να αλλάξει την ιστορία.ΕΡΤ3Στις 12:00, παρακολουθούμε, σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση, το ντοκιμαντέρ «Στο χιόνι με κανό», που μας μεταφέρει στην απόκοσμη γοητεία του βόρειου δάσους, όπου ο Κλεμάν έχει επιλέξει έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής. Απομακρυσμένος από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης, ζει απομονωμένος στο κατάλυμά του, κυνηγώντας, στήνοντας παγίδες και επιβιώνοντας σύμφωνα με τους κανόνες της φύσης. Η αφήγηση αποκαλύπτει την πορεία ενός σύγχρονου «χρυσοθήρα των δασών», που αναζητά την ηρεμία και την ουσία της ζωής, προσφέροντας στον θεατή μια βαθιά, συγκινητική και οπτικά μαγευτική εμπειρία.Στις 22:00, η ΕΡΤ3 μεταδίδει την παράσταση «Ο καρυοθραύστης» από το Εθνικό Μπαλέτο Αγγλίας. Μια παράσταση γεμάτη ονειρικές εικόνες, αρμονία και εκφραστικότητα, όπου η μουσική συναντά τον χορό σε ένα μοναδικό σύμπαν που έχει καθηλώσει το κοινό σε όλο τον κόσμο. Η παραγωγή του 2025 φέρει τη χορογραφική σφραγίδα των Άαρον Σ. Γουότκιν και Άριελ Σμιθ, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πήτερ Τζόουνς.Υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με ένα διαχρονικό, καλλιτεχνικό αριστούργημα που ζεσταίνει την καρδιά και φωτίζει τη φαντασία.Πηγή: tvnea.com