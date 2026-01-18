2026-01-18 09:42:57
Εσπερινό μετ' αρτοκλασίας .πραγματοποίησε χθες Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 6:30μ.μ παραμονή της εορτής του πολιούχου της πόλης της Αμφιλοχίας ,Αγίου Αθανασίου, στον Ι.Ν Αγίας Ειρήνης Αιόλου 36 Αθήνα Ο Σύλλογος Αμφιλοχιωτών.Αθηνών ,Πειραιώς & Αττικής ........Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
