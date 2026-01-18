2026-01-18 09:42:57
Φωτογραφία για Εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και κοπή πίτας-Από το Σύλλογο Αμφιλοχιωτών.Αθηνών ,Πειραιώς & Αττικής

 



πηγη MPAMPINH IN

Εσπερινό μετ' αρτοκλασίας .πραγματοποίησε χθες Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 6:30μ.μ παραμονή της εορτής του πολιούχου της πόλης της Αμφιλοχίας  ,Αγίου Αθανασίου, στον Ι.Ν Αγίας Ειρήνης  Αιόλου 36 Αθήνα Ο Σύλλογος   Αμφιλοχιωτών.Αθηνών ,Πειραιώς & Αττικής ........

Διαβάστε Περισσότερα... Εσπερινό μετ' αρτοκλασίας και κοπή πίτας-Από το Σύλλογο Αμφιλοχιωτών.Αθηνών ,Πειραιώς & Αττικής - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Συντάξεις: Ερχεται νέο πακέτο για αυξήσεις [πίνακας και γράφημα]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Συντάξεις: Ερχεται νέο πακέτο για αυξήσεις [πίνακας και γράφημα]
Γιατί ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιατί ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο.
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Νέα «ζωή» για τον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών - Πελοποννήσου
Νέα «ζωή» για τον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών - Πελοποννήσου
"Αη Νικόλα" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής
Kοπή της πίτας χαλκιοπουλιτων Κυριακή 11-1-2026
Kοπή της πίτας χαλκιοπουλιτων Κυριακή 11-1-2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ DDR5-7200 στον κόσμο με πλήρη χωρητικότητα 256 GB και CQDIMM
Η ΠΡΩΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ DDR5-7200 στον κόσμο με πλήρη χωρητικότητα 256 GB και CQDIMM
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση . Δαπάνες 121.329,33 ευρώ σε κτίρια για δυο Δομές , οι οποίες δεν λειτούργησαν ποτέ. Δημοτικοί Σύμβουλοι υπάρχουν; Η υπόθεση χρήζει ναι ή όχι πολλαπλού ελέγχου; Έχουν ή δεν έχουν πολλοί ευθύνες σε πολλαπλά επίπεδα;
Πότε ξεκινούν δοκιμές τα
Πότε ξεκινούν δοκιμές τα "ελληνικά" ηλεκτρικά τρένα.
Όταν το 2018 το «Ασημένιο βέλος» έκανε το δοκιμαστικό του δρομολόγιο στη Θεσσαλονίκη.
Όταν το 2018 το «Ασημένιο βέλος» έκανε το δοκιμαστικό του δρομολόγιο στη Θεσσαλονίκη.
"Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ" από τη χορωδία του Ψυχαγωγικού Ομίλου Σιδηροδρομικών Αττικής. Βίντεο.