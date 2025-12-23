





Μια νέα σκηνή γυρίστηκε ειδικά για το επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο Παρά Πέντε», στο πλαίσιο του μεγάλου reunion των έξι βασικών πρωταγωνιστών. Ανάμεσά τους και η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία επέστρεψε στον ρόλο της Αμαλίας Αντωνοπούλου είκοσι χρόνια μετά, αφήνοντας με χιούμορ μια αιχμηρή αναφορά στην αλλαγή ώρας του «Ρουκ Ζουκ» τη φετινή σεζόν στον ΑΝΤ1.

«Εγώ για κάλυψη παρουσιάζω στην ισπανική τηλεόραση το “Ρουκ Ζουκ”. “Ρουκ Θουκ” το λένε εκεί. Να ‘ρθείτε να παίξετε, είναι καταπληκτικό παιχνίδι», είπε η τηλεοπτική Αμαλία στην 5άδα των πρωταγωνιστών, που για τις ανάγκες του reunion έμπλεξαν σε ένα νέο μυστήριο.

«Βέβαια μας άλλαξαν ώρα φέτος. Ας μη μιλήσω καλύτερα», σχολίασε με νόημα η Ζέτα Μακρυπούλια ως Αμαλία.

Πηγή: tvnea.com