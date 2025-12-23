2025-12-23 23:13:30
Φωτογραφία για «Στο Παρά Πέντε»: Η Ζέτα Μακρυπούλια επέστρεψε ως Αμαλία και “κάρφωσε” τον ΑΝΤ1 για την αλλαγή ώρας του Ρουκ Ζουκ



Μια νέα σκηνή γυρίστηκε ειδικά για το επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο Παρά Πέντε», στο πλαίσιο του μεγάλου reunion των έξι βασικών πρωταγωνιστών. Ανάμεσά τους και η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία επέστρεψε στον ρόλο της Αμαλίας Αντωνοπούλου είκοσι χρόνια μετά, αφήνοντας με χιούμορ μια αιχμηρή αναφορά στην αλλαγή ώρας του «Ρουκ Ζουκ» τη φετινή σεζόν στον ΑΝΤ1.

«Εγώ για κάλυψη παρουσιάζω στην ισπανική τηλεόραση το “Ρουκ Ζουκ”. “Ρουκ Θουκ” το λένε εκεί. Να ‘ρθείτε να παίξετε, είναι καταπληκτικό παιχνίδι», είπε η τηλεοπτική Αμαλία στην 5άδα των πρωταγωνιστών, που για τις ανάγκες του reunion έμπλεξαν σε ένα νέο μυστήριο.

«Βέβαια μας άλλαξαν ώρα φέτος. Ας μη μιλήσω καλύτερα», σχολίασε με νόημα η Ζέτα Μακρυπούλια ως Αμαλία.



Πηγή: tvnea.com
Ευχες απο τον Γραμματέα ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Δημήτρης Στρατούλης
Ευχες απο τον Γραμματέα ΛΑΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Δημήτρης Στρατούλης
Στο Παρά Πέντε 20 Χρόνια Μετά – Συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης στο μεγάλο reunion: «Εσείς μας φέρατε εδώ, κρατήσατε όλο αυτό ζωντανό»
Στο Παρά Πέντε 20 Χρόνια Μετά – Συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης στο μεγάλο reunion: «Εσείς μας φέρατε εδώ, κρατήσατε όλο αυτό ζωντανό»
Στο Παρά Πέντε 20 Χρόνια Μετά – Συγκινημένος ο Γιώργος Καπουτζίδης στο μεγάλο reunion: «Εσείς μας φέρατε εδώ, κρατήσατε όλο αυτό ζωντανό»
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τα 3.330.000 του τηλεμαραθωνίου
«Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια Μετά» έρχεται στο MEGA, απόψε...
Γιώργος Λιάγκας για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1: «Κόλαφος» για τις ηχηρές απουσίες προσώπων του ομίλου
Ζέτα Μακρυπούλια: «Άλλαξε η ώρα του Ρουκ Ζουκ, δεν θα σας κάνω όμως δηλώσεις»
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, ας τα υποδεχτούμε με παραδοσιακό χριστόψωμο.
Πρωτοχρονιά στην ΕΡΤ με πλούσιο πρόγραμμα
«Ο Έρωτας Γράφεται» κάνουν το «ROUK ZOUK» το πιο χαρούμενο χριστουγεννιάτικο πάρτι
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ»: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τα 3.330.000 του τηλεμαραθωνίου
Γιορτινές ευχές από τον Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχοντοχωρίου ''Η Ζάβιτσα''.
