Το πολυαναμενόμενο reunion του Παρά Πέντε είναι γεγονός. Το βράδυ της Τρίτης (23/12) οι πέντε ήρωες της θρυλικής κωμωδίας του MEGA ξαναβρέθηκαν στο πλατό και μοιράστηκαν άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα, 20 χρόνια μετά την πρεμιέρα, τον Σεπτέμβριο του 2005.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε συγκινημένος τους τηλεθεατές σε αυτή την ξεχωριστή γιορτή της τηλεόρασης, υποδεχόμενος τους συντελεστές που τον παρακολουθούσαν από κάτω.

«Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Η χαρά μας είναι μεγάλη, αλλά και η συγκίνηση ακόμα μεγαλύτερη. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε, πριν από 20 χρόνια, όταν πηγαίναμε στα γυρίσματα, ότι σήμερα θα βρισκόμασταν όλοι εδώ, ενωμένοι μέσα σε αυτό το ιδιαίτερο σύμπαν που λέγεται Παρά Πέντε. Αν είμαστε απόψε εδώ, είναι γιατί εσείς μας οδηγήσατε ως εδώ και κρατήσατε αυτή τη σειρά ζωντανή όλα αυτά τα χρόνια», είπε χαρακτηριστικά ο δημιουργός της σειράς καταχειροκροτούμενος.

«Να σας παρουσιάσω ποιοι βρίσκονται από κάτω;», συνέχισε ο Γιώργος Καπουτζίδης, καλωσορίζοντας έναν-έναν τους συντελεστές που βρίσκονταν στο κοινό.

