2026-01-16 21:33:04
Φωτογραφία για Εγκύκλιος: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026



 Μαρούσι, 16-01-2026 

 Αρ. Πρωτ. : Φ1/4953/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026 

Σχετ: Η παρ. 4A του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 Κ.Υ.Α. (Β΄5130) 

 Η παρ.2δ και η παρ.3 του άρθρου 3 του Π.Δ.79/2017(Α΄109), όπως ισχύει 

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών,

στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες. 

Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

thriskeftika
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Your Face Sounds Familiar: Τους ψήνουν για την κριτική επιτροπή...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Your Face Sounds Familiar: Τους ψήνουν για την κριτική επιτροπή...
Ρεκόρ για την Eurostar: 20 εκατομμύρια επιβάτες μεταφέρθηκαν το 2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ρεκόρ για την Eurostar: 20 εκατομμύρια επιβάτες μεταφέρθηκαν το 2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ρεκόρ για την Eurostar: 20 εκατομμύρια επιβάτες μεταφέρθηκαν το 2025
Ρεκόρ για την Eurostar: 20 εκατομμύρια επιβάτες μεταφέρθηκαν το 2025
ΠΑΣΟΚ : προσυνεδριακό διάλογο, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
ΠΑΣΟΚ : προσυνεδριακό διάλογο, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/1/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (15/1/2026)
«EurovisionGR»: Σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026 | Σάββατο 17 & Κυριακή 18.01.2026, στις 17:00
«EurovisionGR»: Σε πρώτη μετάδοση τα 28 τραγούδια που διεκδικούν το «εισιτήριο» για τη Eurovision 2026 | Σάββατο 17 & Κυριακή 18.01.2026, στις 17:00
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026: Μια ιδιαίτερη ημέρα για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας
Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026: Μια ιδιαίτερη ημέρα για τους συνταξιούχους σιδηροδρομικούς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΑΣΟΚ : προσυνεδριακό διάλογο, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
ΠΑΣΟΚ : προσυνεδριακό διάλογο, την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
«The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
«The Quiz with Balls»: Το νέο τηλεπαιχνίδι-έκπληξη του ΣΚΑΪ έρχεται το φθινόπωρο - Ποιος θα το παρουσιάζει;
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΕΛΟΥ : Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΑΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ!!!
ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΕΛΟΥ : Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΑΣ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕ!!!
Γερμανία: Οι συνθήκες εκτροχιασμού εμπορικού τρένου στο Έσσεν μαρτυρούν δολιοφθορά.
Γερμανία: Οι συνθήκες εκτροχιασμού εμπορικού τρένου στο Έσσεν μαρτυρούν δολιοφθορά.
Λιάγκας: Νέο πρόσωπο στο «Πρωινό» από Δευτέρα – Ποιος είναι ο επικρατέστερος σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com;
Λιάγκας: Νέο πρόσωπο στο «Πρωινό» από Δευτέρα – Ποιος είναι ο επικρατέστερος σύμφωνα με πληροφορίες του Tvnea.com;