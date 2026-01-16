Μαρούσι, 16-01-2026

Αρ. Πρωτ. : Φ1/4953/ΓΔ4

ΘΕΜΑ: Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2025-2026

Σχετ: Η παρ. 4A του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 102791/ΓΔ4/10-09-2024 Κ.Υ.Α. (Β΄5130)

Η παρ.2δ και η παρ.3 του άρθρου 3 του Π.Δ.79/2017(Α΄109), όπως ισχύει

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η Ιανουαρίου, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών,

στις σχολικές μονάδες (δημόσιες και ιδιωτικές) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούνται εκκλησιασμός και εορταστικές εκδηλώσεις για την προσφορά των Τριών Ιεραρχών στα Γράμματα, η διάρκεια των οποίων θα είναι τουλάχιστον δύο (2) ώρες.

Κατά τα λοιπά θα τηρηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

