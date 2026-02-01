2026-02-01 11:51:04

Επιβάτες κάθονται σε ένα ήσυχο βαγόνι στο τρένο με αριθμό G54 που ταξιδεύει από το Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας, προς το Πεκίνο, την πρωτεύουσα της Κίνας, την 1η Φεβρουαρίου 2026. Περισσότερα από 8.000 τρένα υψηλής ταχύτητας σε όλη την Κίνα θα παρέχουν υπηρεσίες αθόρυβων αυτοκινήτων από την 1η Φεβρουαρίου 2026. (Xinhua/Du Yu)Επιβάτες ξεκουράζονται σε ένα ήσυχο βαγόνι στο sidirodromikanea

