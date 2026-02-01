2026-02-01 11:51:04
Φωτογραφία για Πάνω από 8.000 τρένα υψηλής ταχύτητας σε όλη την Κίνα θα παρέχουν υπηρεσίες αθόρυβων βαγονιών.
Επιβάτες κάθονται σε ένα ήσυχο βαγόνι στο τρένο με αριθμό G54 που ταξιδεύει από το Χεφέι, στην επαρχία Ανχούι της ανατολικής Κίνας, προς το Πεκίνο, την πρωτεύουσα της Κίνας, την 1η Φεβρουαρίου 2026. Περισσότερα από 8.000 τρένα υψηλής ταχύτητας σε όλη την Κίνα θα παρέχουν υπηρεσίες αθόρυβων αυτοκινήτων από την 1η Φεβρουαρίου 2026. (Xinhua/Du Yu)Επιβάτες ξεκουράζονται σε ένα ήσυχο βαγόνι στο sidirodromikanea
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Καλημέρα» χωρίς αντίπαλο
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Καλημέρα» χωρίς αντίπαλο
Τη δική τους «Τσικνοπέμπτη» έχουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί
Τη δική τους «Τσικνοπέμπτη» έχουν οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί
