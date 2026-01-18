2026-01-18 12:22:32
Οι φωτεινές, απαλές αποχρώσεις σε συνδυασμό με μαύρες λεπτομέρειες και λευκό-μπεζ για όλες τις μεγάλες επιφάνειες, έπιπλα σε λιτές φόρμες, λιγοστά και επιλεγμένα διακοσμητικά αντικείμενα και η απουσία επίπλων μεγάλου όγκου, δημιουργούν ένα σύνολο που ενώ κινείται στα όρια της minimal αισθητικής χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κομψότητα και ζεστασιά.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
historiskahem.se
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
historiskahem.se
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΓιατί ο χώρος έχει τρεις διαστάσεις;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ