Οι φωτεινές, απαλές αποχρώσεις σε συνδυασμό με μαύρες λεπτομέρειες και λευκό-μπεζ για όλες τις μεγάλες επιφάνειες, έπιπλα σε λιτές φόρμες, λιγοστά και επιλεγμένα διακοσμητικά αντικείμενα και η απουσία επίπλων μεγάλου όγκου, δημιουργούν ένα σύνολο που ενώ κινείται στα όρια της minimal αισθητικής χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη κομψότητα και ζεστασιά.



