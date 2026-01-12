-. γλυμφατική ή γλυμφική κάθαρση*Διαθέτει ο εγκέφαλός μας σύστημα απόρριψης αποβλήτων που λειτουργεί κατά τη διάρκεια του ύπνου;Ναι, και είναι μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις της επιστήμη του ύπνου.Αυτή η ιστορική έρευνα αποκάλυψε ότι ο ύπνος ενεργοποιεί ένα εξελιγμένο σύστημα αποβολής αποβλήτων στον εγκέφαλο, αυξάνοντας εκπληκτικά την απομάκρυνση των τοξικών μεταβολιτών που συσσωρεύονται κατά τις ώρες αφύπνισης.Το "γλυμφατικό σύστημα" του εγκεφάλου αυξάνει τη δραστηριότητά του κατά 60% κατά τη διάρκεια του ύπνου, αποβάλλοντας τα κυτταρικά απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των πρωτεϊνών που σχετίζονται με τη νόσο Alzheimer και άλλες νευροεκφυλιστικές παθήσεις.-. η στάση που κοιμόμαστεΟ ύπνος στο πλάι είναι ο καλύτερος τρόπος για να διεγείρουμε τη νυχτερινή διαδικασία αποτοξίνωσης του εγκεφάλου μας.Η στάση του σώματός μας κατά τον ύπνο αποτελεί μια νυχτερινή στρατηγική νευρολογικής αποτοξίνωσης.Μεταξύ άλλων, οι νέες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι το "γλυμφικό" σύστημα** καθαρισμού του εγκεφάλου μας λειτουργεί 25% πιο αποτελεσματικά όταν κοιμόμαστε στο πλάι.Η βαρύτητα βοηθά το νωτιαίο υγρό να αποβάλλει τις τοξίνες του Alzheimer.Μια απλή αλλαγή - ένας καθαρότερος εγκέφαλος.**το "γλυμφικό" σύστημα είναι το σύστημα αποτοξίνωσης του εγκεφάλου μας, που λειτουργεί κυρίως κατά τη διάρκεια του ύπνου μας και απομακρύνει τοξικά υποπροϊόντα (όπως βήτα-αμυλοειδές) και μεταβολικά απόβλητα που συσσωρεύονται την ημέρα και βοηθά στην ανακατανομή θρεπτικών ουσιών, διατηρώντας τον εγκέφαλό μας υγιή.*1. η γλυμφική κάθαρση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην παθολογία της νόσου του Alzheimer!2. η συντριπτική πλειονότητα της κάθαρσης των αποβλήτων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του ύπνου μας!3. οι μορφές άνοιας συνδέονται με διαταραχές του ύπνου, παράλληλα με την ηλικιακή μείωση της πόλωσης των AQP4*** και4. οι επιλογές του τρόπου ζωής, όπως η θέση ύπνου,η κατανάλωση αλκοόλ,η άσκηση,η κατανάλωση ωμέγα-3,η διαλείπουσα νηστεία και το χρόνιο άγχος, επηρεάζουν τη γλυμφική κάθαρση.Οι επιλογές του τρόπου ζωής θα μπορούσαν επομένως να μεταβάλλουν τον κίνδυνο της νόσου του Alzheimer μέσω της βελτίωσης της γλυμφικής κάθαρσης και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως προληπτική παρέμβαση στον τρόπο ζωής τόσο για την υγιή γήρανση του εγκεφάλου όσο και για τη νόσο του Alzheimer.***Τα AQP4 (Aquaporin-4) είναι πρωτεΐνες-κανάλια (ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες που λειτουργούν σαν "πόρτες" για το νερό, ρυθμίζοντας τη ροή του, μεταξύ των κυττάρων) που επιτρέπουν τη γρήγορη διέλευση νερού στα κύτταρα, ιδιαίτερα στα αστροκύτταρα του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι κρίσιμα για την ισορροπία υγρών στον εγκέφαλο, ενώ τα αντισώματα έναντί τους αποτελούν βασικό βιοδείκτη για τη διάγνωση της Οπτικής Νευρομυελίτιδας (NMO) και συναφών διαταραχών.-. η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of Neuroscience - Η επίδραση της στάσης του σώματος στη γλυμφική κάθαρση του εγκεφάλουhttps://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7698404/μετάφραση και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia - botanologia.gr