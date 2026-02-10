2026-02-10 08:11:49
Το «Sing for Greece 2026» έρχεται στην ΕΡΤ, με μουσική, πολλές εκπλήξεις και όλη τη μαγεία της Eurovision! Η μεγάλη μουσική διοργάνωση, από την οποία θα αναδειχθεί το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, περιλαμβάνει δύο Ημιτελικούς, την Τετάρτη 11 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, καθώς και τον Μεγάλο Τελικό την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00.



Τα τρία shows θα μεταδοθούν απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και από το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας, καθώς και ραδιοφωνικά από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή που θα παρουσιάσουν η Μικαέλα Θεοφίλου και ο Δημήτρης Μεϊδάνης, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και από το ERT εcho.



Το «Sing for Greece 2026» θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός.



Οι βραδιές των Ημιτελικών θα ανοίξουν με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές, βάζοντάς μας στο πνεύμα της Eurovision.



Πριν από την παρουσίαση κάθε υποψηφιότητας στη σκηνή του «Sing for Greece 2026», θα παρακολουθούμε ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς, με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του ερμηνευτή.



Οι εκπλήξεις του «Sing for Greece 2026» δεν τελειώνουν εδώ, καθώς κατά τη διάρκεια των τριών shows, οι διαγωνιζόμενοι θα βρίσκονται στο Green room, απ’ όπου οι τηλεθεατές θα παρακολουθούν τις αντιδράσεις τους, την αγωνία τους και τις πρώτες δηλώσεις τους.



Μια ξεχωριστή νότα στις τρεις βραδιές του «Sing for Greece 2026» θα δώσουν ως special guests, η Klavdia στον Α’ Ημιτελικό, η Τάμτα μαζί με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, και η εκπρόσωπος της Κύπρου στη φετινή Eurovision, Antigoni, στον Β’ Ημιτελικό και ο Χρήστος Μάστορας στον Τελικό.

Στους δύο Ημιτελικούς θα διαγωνιστούν οι 28 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκριση στον Τελικό, που θα γίνει αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού. Στον Τελικό, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%).



Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.



Μετά από κάθε Ημιτελικό, θα παρακολουθούμε, σε απευθείας μετάδοση, την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, καθώς και τις πρώτες δηλώσεις των διαγωνιζόμενων που προκρίθηκαν στον Γιώργο Καπουτζίδη.



Πηγή: tvnea.com
Late-night φαρμακεία: Τι έπαθε η Αγγλία και τι κινδυνεύουμε να πάθουμε στην Ελλάδα
Late-night φαρμακεία: Τι έπαθε η Αγγλία και τι κινδυνεύουμε να πάθουμε στην Ελλάδα
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα
Your Face Sounds Familiar: Το πρώτο teaser του ΑΝΤ1 επιβεβαιώνει την επιστροφή στο νέο πρόγραμμα
Δευτέρα, 9/2/2026: Εργασίες ημέρας
Eurovision 2026: Η Κύπρος παρουσιάζει τη συμμετοχή της – Κυκλοφόρησε επίσημα το «Jalla»
Μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ, Κυριακή του Ασώτου (08.02.2026)
Παρασκευή, 6/2/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (5/2/2026)
O browser ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΈΠΕΙ ΝΑ..ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΑ ΤΗΝ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Αρχιτέκτονας σχεδιάζει σιδηροδρομικό δίκτυο κάτω από την Ιρλανδική Θάλασσα που συνδέει το Δουβλίνο με το Ηνωμένο Βασίλειο - με τρένα κάθε πέντε λεπτά
Γ. Μαρινάκης για υποδομές στην Κρήτη: Η ανάπτυξη των ΜΜΜ είναι ο μόνος δρόμος για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων
Συντάξεις: Τέσσερα πακέτα αναδρομικών έως 8.500 ευρώ για 500.000 συνταξιούχους
Πλακιάς: Γνήσια 100% τα βίντεο από τα Τέμπη, δείχνουν ότι η εμπορική αμαξοστοιχία δεν μετέφερε παράνομο υλικό
