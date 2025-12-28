





Η Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει εκτάκτως στο πρόγραμμα του MEGA με νέο επεισόδιο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων.

Αφορμή στάθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση της δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου, για την οποία κατηγορείται ο γιος της και συγκλόνισε τη χώρα το 2022. Η δημοσιογράφος, μαζί με την έμπειρη ερευνητική της ομάδα, επανεξετάζουν όλα τα δεδομένα, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές και το παρασκήνιο που έφερε ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο.

Το νέο επεισόδιο θα μεταδοθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στις 23:10. Με αυτό, η Αγγελική Νικολούλη θα αποχαιρετήσει τηλεοπτικά το 2025, δίνοντας ραντεβού με το κοινό για τη νέα χρονιά και τις έρευνες του 2026.

Την έκτακτη επιστροφή της εκπομπής ανακοίνωσε η ίδια μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: tvnea.com