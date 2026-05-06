





Στην κορυφή της πρωινής ενημερωτικής ζώνης βρέθηκε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 17.3%, διατηρώντας την πρωτιά.

Ακολούθησε η «Κοινωνία Ώρα Mega» με 16.7%, σε πολύ μικρή απόσταση.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Σήμερα» με 11.5%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» και η «Ώρα Ελλάδος» σημείωσαν από 8.6% και 8.5% αντίστοιχα.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Νωρίς - Νωρίς» με 1.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com